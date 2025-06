Mercato ASSE : Nouveau départ imminent en défense

Annoncé sur le départ de l’ASSE, Pierre Cornud se rapproche d’un retour en Israël. Il a lâché des indices qui confirment la tendance.

Mercato : Le retour de Pierre Cornud au Maccabi bouclé

Pierre Cornud était présent jeudi au Centre sportif Robert Herbin, à l’occasion de la rentrée sportive de l’ASSE. Il a ainsi entamé la préparation de la saison avec le groupe stéphanois. Néanmoins, il ne devrait pas jouer en Ligue 2 avec le club. Son départ, annoncé ces dernières semaines, se rapproche.

Depuis l’ouverture officielle du mercato, le retour du défenseur au Maccabi Haïfa se précise. Le club israélien souhaite le récupérer une saison après son transfert à l’AS Saint-Etienne. Le club ligérien est d’accord pour le retour de Pierre Cornud dans son ancienne équipe, car il figure parmi les flops de la saison dernière.

Soucieux de se relancer après la saison ratée, il est favorable à un retour à Haïfa avec lequel il avait brillé tant en championnat qu’en coupes d’Europe. Selon Sport 5, les accords sont bouclés pour que l’arrière gauche français retrouve le Maccabi, champion en titre et qualifié pour les barrages de la Ligue des champions.

Les indices lâchés par Cornud et ses ex-coéquipiers à Haïfa

Sur les réseaux sociaux, ses coéquipiers du club israélien lui souhaitent déjà la « bienvenue » et lui donne rendez-vous au stage de préparation du club : « À bientôt en Hongrie ». En effet, Pierre Cornud a lâché un indice en postant une photo qui annonce l’imminent de son retour au Maccabi. Et c’est à ce message que ses anciens coéquipiers, Ilai Hajj et Dolev Haziza, ont réagi.

Pour rappel, le natif d’Avignon a été transféré à l’ASSE en août 2024 contre une indemnité estimée à 1,1 M€. Il n’a pas réussi à s’imposer au sein de l’équipe stéphanoise. Pierre Cornud a pris part à seulement 11 bouts de matchs pour 7 titularisations.