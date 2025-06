Coup de théâtre ! L’OM piégé sur un gros dossier

L’OM est sur le point de subir un important revers sur le mercato. Alors que le club phocéen semblait tenir une longueur d’avance dans le dossier Noa Lang, un retournement de situation majeur vient redistribuer les cartes. Naples, sous l’impulsion d’Antonio Conte, réactive la piste qui mène à l’ailier néerlandais du PSV Eindhoven.

Mercato OM : Naples veut gâcher les plans de Marseille

Un temps mis en retrait, Naples signe un retour fracassant dans la course au transfert de Noa Lang. L’entraîneur napolitain, Antonio Conte, a changé son fusil d’épaule et réclame à ses dirigeants de reprendre les négociations avec le PSV Eindhoven.

Lire aussi : Coup dur pour l’OM : Noa Lang vers un club inattendu !

À voir Mercato PSG : Un coup de folie à 70M€ en préparation !

Cette volte-face intervient alors que l’Olympique de Marseille semblait prêt à finaliser son recrutement, conforté par un appel du pied du joueur sur les réseaux sociaux. Mais le retour en force du Napoli bouleverse complètement les plans marseillais. Le Napoli, qui disputera la prochaine Ligue des Champions, affiche des ambitions claires cet été. Mon poto viens de m'envoyer ça de Marrakech.

On peut dire qu'il va venir ou pas ?#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/tXMO5JbWaE— CLH (@lOranaidAlger) June 12, 2025

Lire aussi : Mercato : Coup de froid pour l’arrivée d’un latéral !

La signature récente du milieu offensif belge Kevin De Bruyne témoigne de la volonté du club de se renforcer avec des joueurs de premier plan. Cette dynamique attire logiquement un joueur de la trempe de Noa Lang, international néerlandais et élément clé du PSV Eindhoven.

Un prix élevé et une négociation complexe

Le PSV demande entre 25 et 30 millions d’euros pour lâcher son ailier, sous contrat jusqu’en 2028. Le retour de Naples dans la course ne fait qu’alourdir la facture, rendant la mission plus ardue pour Marseille. Marseille doit désormais envisager une bataille financière et sportive avec un club au standing européen, capable de faire pencher la balance en sa faveur.