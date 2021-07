FC Nantes Mercato : Kombouaré sur un coup en D2 italienne ?

Publié par Ange A. le 31 juillet 2021 à 15:11

Avec le possible départ de Randal Kolo Muani, le FC Nantes s’active sur le marché des transferts pour recruter un nouvel attaquant. Le FCN pourrait frapper un coup en Serie B, la deuxième division du championnat italien.

Un attaquant de Serie B dans le viseur du FC Nantes

Le FC Nantes a frôlé la relégation la saison dernière. Les Canaris ont dû écarter le Toulouse FC en barrages pour s’assurer de leur maintien en Ligue 1 Conforama cette saison. Un triste souvenir pour la direction de Nantes qui ne souhaite plus revivre cette expérience. Pour le club des bords de l’Erdre, il est maintenant question de recruter en attaque afin de se renforcer pour la saison à venir. Aux dernières nouvelles, le club entraîné par Antoine Kombouaré s’intéresse à un vieux briscard du championnat italien. Un intérêt du FCN pour Gianluca Lapadula est ainsi révélé par Nicolo Schira. D’après les informations du spécialiste du mercato, Benevento Calcio est disposé à libérer l’attaquant péruvien arrivé l’été dernier en provenance du Genoa.

Gianluca Lapadula, remplaçant de Kolo Muani ?

Avec la relégation de Benevento en Serie B, Gianluca Lapadula souhaite quitter la Campanie cet été, deux ans avant l’expiration de son contrat. La saison dernière, il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 37 matchs de Serie A. L’avant-centre de 31 ans s’est notamment illustré lors de la dernière Copa America. Le natif de Turin a marqué à 4 reprises (en 7 matchs) dans le tournoi. De quoi taper dans l’œil du FC Nantes qui veut préparer le départ de sa pépite Randal Kolo Muani. Auteur de 9 buts et 8 passes décisives, l’attaquant de 22 ans était la révélation chez les Canaris la saison dernière. Mais à un an de la fin de son contrat et face à son refus de prolonger, Nantes va le céder cet été. Il est notamment courtisé par l’Eintracht Francfort et l’AC Milan.