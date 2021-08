PSG Mercato : Real, une grosse confirmation tombe pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 03 août 2021 à 14:55

Absent lors du Trophée des champions contre le LOSC (défaite 0-1), Kylian Mbappé s’apprête à entamer sa cinquième saison sous le maillot du Paris Saint-Germain. Sans régler la question de son avenir à un an de la fin de son contrat et malgré les rumeurs incessantes l’envoyant au Real Madrid. Toutefois, l’attaquant de 22 ans semble avoir déjà arrêté une importante décision sur le sujet.

Mercato PSG : Dernière saison pour Kylian Mbappé à Paris ?

Comme annoncé par différents médias ces derniers jours, l’international français va honorer sa dernière année d’engagement avec le club de la capitale. En effet, le journal Le Parisien confirme ce lundi que Kylian Mbappé n’a pas prévu de quitter le Paris Saint-Germain cet été. Malgré l’intérêt du Real Madrid, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco entend bien aller jusqu’au terme de son engagement avec les Rouges et Bleus. « Le voilà prêt à endosser tous les défis qui l’attendent, notamment la reconquête du titre de champion de France et surtout la Ligue des champions », assure ainsi le média régional.

Si Nasser Al-Khelaïfi et les hautes autorités du Paris SG aimeraient le voir imiter son partenaire Neymar en paraphant un nouveau bail, « Kylian Mbappé reste encore cette saison au PSG. Pour l’instant, il ne prolonge pas. Cette décision, il l’a mûrement réfléchie. Les conditions ne sont, selon lui, toujours pas réunies pour étirer son bail. Évidemment, le club va revenir plusieurs fois à la charge durant les prochains mois ». Arrivé en 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, le Bondynois met donc le PSG face à ses responsabilités : le vendre et encaisser un joli chèque cet été ou le voir partir sans aucune indemnité dans un an.

Le PSG prêt à voir Kylian Mbappé partir librement ?

Le Paris SG va-t-il se permettre la folie financière de voir Kylian Mbappé quitter le club gratuitement l’été prochain. Dans une longue interview accordée au journal L’Équipe début juin, Nasser Al-Khelaïfi s’était voulu très clair sur la question : « Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. » Seulement, à quelques jours de l’ouverture d’une nouvelle saison, le champion du monde 2018 n’a toujours pas prolongé et le risque de le voir conclure un préaccord avec un autre club dans six mois grandit de plus en plus.

Une situation qui fait dire au quotidien espagnol AS « qu'une certaine nervosité » s'est emparée de la direction parisienne, qui redoute désormais une offensive de Florentino Pérez dans les derniers moments du mercato estival.