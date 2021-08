PSG Mercato : Un échec désagréable officialisé à VfB Stuttgart !

Publié par JEAN-LUC D le 05 août 2021 à 06:55

Si l’équipe professionnelle du PSG domine le championnat local depuis 2011 et l’ère QSI, le club de la capitale est désormais cité parmi les formations européennes qui ont du mal à retenir ses pépites. Un autre cas vient encore d’être officialisé du côté du VfB Stuttgart.

Mercato PSG : Le jeune Moussa Cissé s’envole pour Stuttgart

C’est désormais une tradition au Paris Saint-Germain. Chaque été depuis l’avènement du Qatar, le club parisien assiste impuissant à l’exode de ses jeunes de son centre de formation. En quête de temps de jeu pour poursuivre leur progression, ils vont briller sous d’autres cieux. Le cas le plus édifiant est celui de Kingsley Coman qui a claqué la porte du PSG en 2014 pour aller signer son premier contrat à la Juventus Turin.

Six ans plus tard, il remporte la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 2020 en inscrivant l’unique but de la finale (1-0) contre son club formateur. Cet été, un autre talent du centre de formation du Paris Saint-Germain vient également de claquer la porte au nez des dirigeants pour aller chercher son bonheur ailleurs. Libre depuis le 1er juillet, Moussa Cissé s’est engagé en faveur du VfB Suttgart. Le latéral gauche de 18 ans a signé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2025, avec le club allemand.

« Moussa a de très bonnes qualités. Il a le potentiel pour atteindre le niveau professionnel. Il fera ses premiers pas au VfB avec nos U21. Nous voulons l’intégrer petit à petit au sein de l’équipe première », a déclaré le directeur sportif du club allemand, Sven Mislintat. Pour rappel, Les Rouges ont recruté un ancien Titi il y deux ans, Tanguy Coulibaly. Luis Fernandez a livré sa recette pour limiter l’exode des Titis parisiens.

Luis Fernandez donne sa solution pour les Titis

Ancien directeur sportif du centre de formation du PSG (2017 à 2018), Luis Fernandez a critiqué la politique du club sur la gestion des jeunes formés par les Rouges et Bleus. Pour l’ancien joueur et entraîneur du Paris Saint-Germain, les Titis doivent aller en prêt pour obtenir du temps de jeu et faire leurs preuves.

« Tu vas les faire jouer quand, les jeunes ? Si tu vois que Kehrer ou Diallo s’en va, tu vas te dire : ‘Oui, peut-être, à la rigueur’. Parce que là tu as Ramos, Kimpembe, Marquinhos, Kehrer et Diallo. Expliquez-moi pourquoi les jeunes feraient bien de rester. J’ai toujours prôné pour les jeunes, je leur disais : ‘Être prêté, ce n’est pas régresser, c’est progresser, grandir et montrer » a expliqué le consultant sportif sur les antennes de RMC Sport. Les dirigeants du PSG sont donc alertés.