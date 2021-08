ASSE Mercato : Les Verts proches d'une arrivée historique !

Publié par Thomas le 05 août 2021 à 14:15

Très timide depuis le début du mercato estival, Claude Puel et l’ ASSE s’apprêtent à enregistrer un changement historique pour le club. Si les nouvelles recrues peinent à arriver dans la Loire, les dirigeants stéphanois vont cependant voir débarquer un nouveau logo, après presque 30 ans avec le mythique écusson vert et blanc.

ASSE Mercato : Un nouveau logo de Sainté en 2022

« L’ ASSE a entamé une démarche participative », indique l' ASSE. Supporters, partenaires et médias auraient été consultés sur l’évolution du logo. Selon toute vraisemblance, le logo mythique de l’AS Saint-Etienne devrait changer la saison prochaine. Une agence de communication locale est déjà chargée du projet épineux, qui fait déjà débat du côté des fans de Sainté. Le club a entamé les démarches pour arriver en 2022 avec un tout nouveau logo, probablement plus épuré et minimaliste, si l'on se fie aux tendances récentes des clubs qui ont vu leur écusson se moderniser.

Sur Twitter, où la communauté stéphanoise est très présente, les opinions divergent entre scepticisme et encouragement. « Je suis très sceptique mais je préfère garder mes critiques pour le résultat final. Notre logo a presque 30 ans et est plutôt vieillot, un coup de jeune ne lui ferait pas de mal », tweete ASSEmemories. « Je suis dégoutée (…) déjà que les relations avec le club sont mauvaises depuis un moment », s'exprime LucieSVK.

L’ ASSE ne semble pas s’être mis les supporters dans la poche avec cette décision importante. On se souvient entre autres du changement de logo de la Juventus opéré en 2017 qui avait fait grandement débat auprès des supporters Bianconeri. L’année 2022 marquera un tournant pour l’image de Saint-Etienne. En effet, au-delà du changement de logo, le décuple champion de France va aussi se séparer de son sponsor du Coq Sportif, pour la marque danoise Hummel.