FC Nantes Mercato : Un nouveau prétendant pour Kolo Muani

Publié par ALEXIS le 09 août 2021 à 14:56

Revenu des JO 2020, Randal Kolo Muani a fait une mise au point sur son avenir au FC Nantes. Malgré cela, un autre club étranger est venu s’ajouter sur la longue liste de ses prétendants.

FC Nantes : Le Club Bruges fonce sur Kolo Muani

Sollicité par plusieurs clubs, dont le LOSC et l’OL en Ligue 1, et par l'Eintracht Francfort, l’AC Milan, Southampton, Watford FC et le RB Leipzig à l’étranger, Randal Kolo Muani avait mis fin aux spéculations sur son futur au FC Nantes. « Bien sûr, je sais que je vais faire la saison à Nantes. On peut dire aux supporters que Randal Kolo Muani sera au FCN jusqu'à la fin de la saison 2021-2022 ? Tout à fait. Pour l'instant, je suis à Nantes et je suis très bien ici », a déclaré l’avant-centre des Canaris, dans une interview dans L’Équipe, dès son retour du Japon.

Malgré la précision de l’international espoir tricolore, un nouveau club intéressé par son profil s’est mis sur les rangs. Pour éviter de voir le joueur de 22 ans partir librement à l’issue de son contrat le 30 juin 2022, la direction du club de la Cité des Ducs lui cherche un point de chute. Selon MSV Foot, « le Club Bruges (D1 belge) serait prêt à mettre le paquet pour Kolo Muani ». La source confirme la présence de ce dernier dans « les petits papiers du club belge depuis des mois », afin de faire de lui le successeur de Bas Dost, attaquant néerlandais de 32 ans, suivi par Trabzonspor en Turquie.

L'attaquant vers un départ libre du FCN ?

Bien introduit dans le milieu du football en Belgique, Mogi Bayat, directeur sportif officieux du FC Nantes, tente de transférer Randal Kolo Muani en Jupiler Pro League où il a un carnet d'adresses bien fourni. En effet, le contrat du natif de Bondy expire le 30 juin 2022 et il n’est pas enclin à prolonger son bail en Loire-Atlantique. Lui et son clan souhaitent un départ libre à l’issue de la saison actuelle. Une décision qui n'est pas n'est clairement pas favorable à la direction des Jaune et Vert.