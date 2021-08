PSG : Piqué par Al-Khelaïfi, Mbappé réagit à l'arrivée de Messi

Publié par Ange A. le 13 août 2021 à 04:55

La signature de Lionel Messi ne laisse pas indifférent le vestiaire de Mauricio Pochettino. Après la sortie de Nasser Al-Khelaïfi à son sujet, Kylian Mbappé a réagi à l’arrivée de l’Argentin au PSG.

Le message de Kylian Mbappé à Lionel Messi

Après sa présentation officielle, Lionel Messi a passé sa première journée d’entraînement au Paris Saint-Germain. Sur les nombreux clichés partagés par le club, on peut voir l’Argentin retrouver de veilles connaissances dont Sergio Ramos. Les deux hommes ont été les protagonistes dans les derniers Clasicos, puisqu’étant respectivement capitaine du FC Barcelone et du Real Madrid. Lors de cette séance, le sextuple Ballon d’Or a également croisé le chemin de Kylian Mbappé qu’il a récemment affronté en Ligue des champions. Sur les réseaux sociaux, le numéro 7 parisien a réagi pour la première fois à la signature de Messi à Paris en partageant quelques images de la rencontre du jour avec La Pulga.

Un trio d’attaque Messi-Neymar-Mbappé pour Paris ?

« Welcome to Paris, Léo [Bienvenue à Paris, Léo] », a sobrement posté Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux. L’ancien monégasque a également reposté une de ces photos avec l’Argentin avec pour commentaire « Légende ». Cette sortie du champion du monde tricolore intervient quelques heures après l’interpellation de Nasser Al-Khelaïfi. Lors de la présentation de Messi, le président du Paris Saint-Germain a en effet estimé qu’avec l’arrivée de La Pulga, Kylian n’avait plus « d’excuse » pour ne plus croire au projet du club.

Il faut dire que jusqu’ici le jeune champion du monde tricolore rechigne à prolonger son contrat qui expire à Paris dans un an. Kylian Mbappé est comme c’est le cas depuis de longs mois envoyé au Real Madrid. Selon La Cadena SER, le club espagnol préparerait d’ailleurs une offre à hauteur de 120 millions d’euros pour le natif de Bondy. La signature de Messi aurait davantage jeté un froid sur son avenir dans la capitale pour cette source ibérique.