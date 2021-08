PSG Mercato : Après Messi, Paris enregistre une belle signature !

Publié par JEAN-LUC D le 16 août 2021 à 19:15

Cet été, le PSG a réalisé le plus gros coup de son histoire en récupérant gratuitement Lionel Messi au FC Barcelone. Et alors que les supporters sont encore sous le coup de l’émotion provoquée par cette grosse acquisition, le club de la capitale vient d’annoncer une nouvelle signature intéressante.

Mercato PSG : Un nouveau gardien de but signe

Après une signature extraordinaire, une signature prometteuse. En effet, après avoir présenté ses nouvelles recrues XXL que sont Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Acharf Hakimi, dimanche sur la pelouse du Parc des Princes, avant la rencontre de la 2e journée de Ligue 1 qui opposait le RC Strasbourg (4-2), le Paris Saint-Germain a récompensé l’un de ses jeunes talents. Le club de la capitale a annoncé ce lundi la signature d’un premier contrat professionnel par Mathyas Randriamamy.

Âgé de 18 ans et déjà international avec le Madagascar, le gardien de but a signé un contrat de trois saisons, soit jusqu’en juin 2024. Présent aux entraînements du groupe professionnel la saison dernière et même convoqué par l'entraîneur Mauricio Pochettino à l'occasion de certains matches de l'équipe première, Mathyas Randriamamy va faire ses armes avec l'équipe U19 du PSG cette saison. Il sera en concurrence avec Lucas Lavallée.

Qui est Mathyas Randriamamy, le nouveau gardien pro du PSG ?

Comme annoncé par RMC Sport il y a un mois, Mathyas Randriamamy est passé pro avec le Paris Saint-Germain. Devenant ainsi le dixième gardien sous contrat avec les Rouges et Bleus. Le natif de Clamart (Hauts-de-Seine) a intégré le centre de formation du Paris SG en 2016, après avoir débuté au Paris FC.

« Le jeune gardien de but évolue progressivement avec les équipes U17 puis U19 du Paris Saint-Germain, avec lesquelles il cumule 12 matches. La saison passée, il participe aux entrainements du groupe professionnel et est convoqué à plusieurs reprises avec l’équipe première en tant que troisième gardien », écrit le PSG dans son communiqué officiel. Barré par la rude concurrence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier, Randriamamy n’aucune chance à court terme d’intégrer l’effectif de Mauricio Pochettino.