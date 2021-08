PSG Mercato : Une offre tentante dans les tuyaux pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 16 août 2021 à 23:15

À deux semaines de la fin du mercato, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Si le Real Madrid est annoncé comme le grand favori pour le récupérer en cas de départ, un autre grand d’Europe serait également prêt à dérouler le tapis à l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Liverpool prêt à gâcher les plans du Real pour Mbappé

S’il ne prolonge pas son contrat cette saison, Kylian Mbappé sera totalement libre de s’engager avec le club de son choix l’été prochain. Et forcément, cette possibilité donne déjà des idées à bien de clubs. En effet, selon les informations recueillies par le média The Transfer Window Podcast, Liverpool prépare l’arrivée d’une star offensive pour l’été prochain et aurait d’ores et déjà inscrit le nom de l’international français sur ses tablettes. Le média britannique explique que l’entraîneur des Reds a fait de l’ancien buteur de l’AS Monaco une priorité.

Jürgen Klopp apprécie énormément le champion du monde 2018, qui lui aussi voue un grand respect au coach allemand. D’ailleurs, Mbappé se verrait bien sous les ordres de Klopp à Liverpool même si le Real est son premier choix. Pour convaincre définitivement le numéro 7 du Paris Saint-Germain de snober la Liga au profil de la Premier League, Liverpool prépare un contrat de trois ans avec une option lui permettant de partir quand il le voudra et avec ses propres conditions. Le tout assorti d’un salaire digne de son statut. D’après la source anglaise, Mbappé étudierait sérieusement cette option.

Mercato PSG : Mbappé prêt à demander officiellement son départ

D’après la célèbre émission espagnole El Chiringuito, Kylian Mbappé devrait rencontrer ce lundi son président Nasser Al-Khelaifi pour l’informer officiellement de sa décision de partir au Real Madrid cet été. Déterminé à changer d’air, le coéquipier de Neymar et Leo Messi a refusé une dernière offre du club incluant un nouveau bail de six ans, soit jusqu’en juin 2027, et un salaire qui le placerait sur le même palier que la star brésilienne. Si les dirigeants du Paris SG acceptent finalement d’écouter les offres pour Mbappé, le Real Madrid serait déjà disposé à mettre 150 millions d’euros sur la table des négociations.