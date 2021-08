ASSE Mercato : Un international polonais dans le viseur de Sainté

Publié par ALEXIS le 18 août 2021 à 07:55

L’ ASSE est toujours en embuscade pour saisir une opportunité mercato. À deux semaines de la fermeture du marché des transferts, le nom d’un jeune espoir polonais circule.

ASSE : Kacper Kozlowski parmi les cibles de Sainté ?

Claude Puel a été clair sur la fin du mercato estival de l’ ASSE. Il a indiqué que le club n’a pas les moyens de recruter des tops joueurs. Dès lors, il observe le marché pour saisir quelques opportunités dans la dernière ligne droite. « Un marché calme ? Il l'est un peu partout […] On regarde des opportunités, comme on a pu le faire avec Yvann Maçon (en janvier 2020), sur des joueurs méconnus, mais avec un potentiel », avait indiqué le manager général de l’AS Saint-Étienne en conférence de presse début août. Et selon les indiscrétions du média polonais Meczyki, l’ ASSE a coché le nom de Kacper Kozlowski, un milieu offensif évoluant sous le maillot de Pogon Szczecin (en D1 polonaise).

Forte concurrence sur la pépite polonaise

La source précise cependant qu’il y a une forte concurrence sur le prometteur joueur. Cagliari et Red Bull Salzbourg sont aussi intéressés par son profil. Sans oublier quatre grosses écuries européennes : Manchester United, FC Barcelone, Juventus ou encore le Borussia Dortmund sont sur le coup. Kacper Kozlowski (17 ans) a été formé à Pogon Szczecin, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en juin 2022. D’après Transfermarkt, sa valeur sur le marché est de 5 M€. La pépite de 17 ans est internationale polonaise depuis mars 2021 et compte 5 capes. Il a participé à l'Euro 2020, sous les ordres du sélectionneur Paulo Sousa (ex-coach de Bordeaux). Le joueur sollicité par l’ ASSE a disputé 27 matchs sous le maillot de son club formateur, pour 2 buts marqués et 3 passes décisives offertes.