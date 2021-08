PSG Mercato : La mère de Mbappé cherche une maison à Madrid !

Publié par JEAN-LUC D le 18 août 2021 à 17:51

Kylian Mbappé va-t-il mettre à exécution son plan et quitter le PSG durant les derniers instants du mercato estival ? Alors que le nom de son fils est de plus en plus cité au Real Madrid, la mère de l’attaquant parisien serait déjà à la recherche d’une maison dans la capitale espagnole.

La famille Mbappé prépare son déménagement à Madrid

Un peu plus tôt ce mercredi, l’émission El Larguero de la Cadena SER a révélé qu’à la suite de son directeur sportif Leonardo, Kylian Mbappé a lui-même informé le vestiaire du Paris Saint-Germain qu’il va rester cette saison au club. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’international français de 22 ans va donc honorer sa dernière année d’engagement avec l’équipe parisienne avant de rejoindre librement le Real Madrid l’été prochain.

Mais l’autre célèbre émission espagnole El Chiringuito croit savoir que la famille Mbappé prépare bel et bien son déménagement à Madrid. Fayza Lamari, la mère du champion du monde 2018, aurait ainsi fait le déplacement à Madrid il y a trois semaines pour visiter une maison. Autrement dit, l’enfant de Bondy est bien décidé à quitter le PSG cet été et son clan a déjà pris les choses en main puisque le joueur n’aurait qu’une seule chose en tête : rejoindre le Real cet été.

Le PSG contraint de laisser partir Mbappé ?

Selon les renseignements recueillis par Cuatro, Kylian Mbappé n’a pas changé d’avis sur son avenir et veut toujours rejoindre son ami Karim Benzema à Madrid. Il veut y aller cet été pour permettre au PSG de toucher une belle indemnité, mais si Nasser Al-Khelaïfi refuse de le laisser partir, il est prêt à honorer sa dernière année de contrat et partir gratuitement dans un an. Le Paris Saint-Germain se trouve donc coincé et devra prendre une décision dans les prochains jours. Surtout qu’à Madrid, Florentino Pérez est disposé à signer un chèque de 150 millions d’euros pour récupérer le Golden Boy 2017.