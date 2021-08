PSG Mercato : Mbappé va partir, Leonardo a son remplaçant

Publié par Timothée Jean le 24 août 2021 à 07:41

Libre le 30 juin 2022, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG dans les prochains jours. La direction du club parisien a trouvé un joueur pour le remplacer.

PSG Mercato : La vente de Kylian Mbappé actée ?

Kylian Mbappé, dont le bail expire en juin prochain, avait lié la prolongation de son contrat à la capacité du PSG à se renforcer afin d'aller chercher la Ligue des Champions cette saison. Avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma, le président Nasser Al-Khelaïfi était convaincu d’avoir répondu aux attentes de son joueur. Seulement, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé son contrat et joue la montre.

Le buteur ciblé de longue date par le Real Madrid multiplie les prétextes pour refuser de prolonger à Paris. Et à partir du 1er janvier 2022, la star du PSG aura la possibilité de s’engager librement avec le club de son choix. Cette situation à son avantage représenterait une perte énorme d'argent pour le PSG. Paris l'avait acheté 180 millions d'euros à l’AS Monaco. Récupérer une partie de cet argent est la solution vers laquelle se dirigent désormais toutes les parties.

Afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an, le PSG est finalement ouvert à sa vente dès cet été. Une information relayée par les médias espagnols et confirmée par RMC Sport. La radio sportive explique que le Paris Saint-Germain devrait écouter une offre des dirigeants madrilènes, si ces derniers passent à l'action pour le crack tricolore. La direction parisienne aurait même pris les devants et travaille déjà sur la succession du natif de Bondy.

Richarlison visé pour remplacer Mbappé

RMC Sport révèle que le PSG voudrait s’offrir Richarlison (Everton) pour compenser le prochain départ de Kylian Mbappé. Neymar serait indirectement impliqué dans ce processus puisqu’il aurait soufflé le nom de son compatriote à ses dirigeants. La source explique que les responsables du PSG ont déjà entamé les discussions avec Richarlison en vue de son transfert cet été, mais tout dépendra de l’issue du dossier Kylian Mbappé.