PSG : La décision qui fait scandale avant Chelsea !

Le PSG se prépare pour son dernier choc de la Coupe du Monde des Clubs en finale face à Chelsea. Une affiche qui est devenue la source d’une polémique en France avec TF1.

PSG-Chelsea : Un choix qui dérange

À la veille de la finale face à Chelsea dimanche à 21h, le PSG continue d’aimanter les projecteurs, mais cette fois, ce n’est pas pour ses exploits sur le terrain. Initialement programmée sur TMC, la rencontre sera finalement diffusée en direct sur TF1, ce qui relègue le match France – Pays-Bas de l’Euro féminin en arrière-plan.

Cette inversion de programmation suscite de vives critiques, et révèle le désarroi d’une partie du football français. Pour Pierre Bouby, cette décision de TF1 est un véritable scandale. « Le message envoyé est dramatique. On va parler de chiffres, de ce qu’on veut, mais le message envoyé quand tu veux faire la promotion du sport féminin, et en plus de l’équipe de France féminine… », peste-t-il.

« De prendre l’initiative de le faire, c’est bien, mais dès que t’as un levier pour pouvoir les dégager et les mettre un peu de côté, tu le prends. Donc le message envoyé, c’est que tu mens, ce n’est pas vrai, tu ne veux pas faire ça », a-t-il déclaré en direct sur La Chaîne L’Équipe.

Une polémique avant un sommet

Alors que le PSG espère couronner sa saison face à Chelsea, le climat de crispation autour de cette décision médiatique pourrait ternir l’image d’un club et d’une chaîne censés promouvoir l’ensemble des disciplines. À l’heure où le sport féminin lutte pour sa visibilité, cette inversion de priorités interroge sur la sincérité des engagements pris par les acteurs du football français.

