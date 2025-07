Mercato OM : Enorme coup dur pour cette cible à 15M€

L’OM, qui souhaitait renforcer sa ligne offensive au cours de ce mercato, vient de perdre une cible jugée prioritaire. Hamza Igamane, jeune attaquant marocain estimé à 15 M€, va finalement rejoindre le LOSC.

En quête d’un avant-centre capable d’épauler Amine Gouiri, l’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi suivaient de près Hamza Igamane. Une piste qu’il faudra désormais oublier. Selon Foot Mercato, le LOSC aurait déjà trouvé un accord oral avec le joueur marocain, de quoi priver Pablo Longoria et Medhi Benatia d’un profil qu’ils souhaitaient intégrer rapidement au projet phocéen.

Cette piste semble désormais définitivement refermée pour Marseille, comme l’a confirmé le journaliste Hakim Zhouri, spécialiste du football marocain, sur son compte X : « Igamane, c’est cuit pour l’OM, sauf énorme surprise… », a-t-il fait savoir. Une déclaration qui met un terme aux espoirs marseillais dans ce dossier qui aurait pu dynamiser le secteur offensif dès cet été, alors que le club souhaite consolider ses ambitions européennes.

Un profil polyvalent qui séduit

Hamza Igamane, 22 ans, sort d’une saison pleine aux Glasgow Rangers et s’affirme comme l’un des talents marocains les plus suivis du moment. Pour Hakim Zhouri, l’attaquant présente des qualités rares : « C’est un joueur puissant et très technique, qui aime le ballon et sait l’utiliser. C’est un vrai 9, mais qui sait jouer ailier gauche et droit, voire même 10 (9 1/2)… Il a de beaux arguments à faire valoir. »

Cette polyvalence avait séduit la cellule de recrutement phocéenne. Mais une fois encore, l’Olympique de Marseille se voit devancé sur une cible prioritaire du mercato estival.

