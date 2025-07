Mercato ASSE : Un gros coup en approche chez les Verts

Déjà active sur le marché, l’ASSE ne comptent pas s’arrêter là. Un renfort brésilien serait sur le point de rallier Saint-Étienne pour consolider un secteur défensif en reconstruction.

Mercato ASSE : Un latéral brésilien dans le viseur

Après les arrivées de Lamba et Jaber, l’AS Saint-Étienne poursuit méthodiquement son mercato estival. Les options d’achat levées pour Bernauer et Cardona ont permis de stabiliser l’ossature de l’équipe, mais le club reste conscient des fragilités sur ses ailes défensives, accentuées par les départs de Cornud et Pétrot, ainsi que le possible transfert imminent de Maçon.

Lire aussi : Mercato ASSE : Deux clubs menacent Saint-Etienne pour Ekwah

À voir Mercato OM : Enorme coup dur pour cette cible à 15M€

Face à l’urgence, la cellule de recrutement stéphanoise s’active pour conclure rapidement l’arrivée d’un défenseur latéral. Selon des sources proches du dossier, un profil brésilien figure dans les discussions avancées. Si son identité reste confidentielle, ce joueur, réputé pour sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant, pourrait apporter la profondeur manquante au couloir stéphanois.

Consolider avant mercredi

Le timing est serré : la direction souhaite finaliser ce dossier avant mercredi afin de permettre à l’effectif de poursuivre sereinement sa préparation estivale. En parallèle, un deuxième renfort prioritaire est envisagé pour densifier les ailes, l’objectif étant de disposer de titulaires compétitifs dès l’entame de saison.

Lire aussi : ASSE Mercato : Une cible en défense lâche sa réponse

L’ASSE entend capitaliser sur le dynamisme de ce début de mercato pour aborder la saison avec ambition. Si le dossier brésilien se concrétise, les Verts pourraient bien réussir un gros coup, consolidant leurs ailes tout en maintenant leur volonté de miser sur des profils internationaux pour hausser leur niveau de jeu.

À voir PSG : La décision qui fait scandale avant Chelsea !