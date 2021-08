PSG Mercato : Mbappé, Leonardo dit non au Real mais...

Publié par ALEXIS le 25 août 2021 à 19:13

Le PSG a répondu officiellement à l’offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Leonardo est monté au créneau pour dévoiler la réponse du club de la capitale aux madrilènes.

PSG : L'offre du Real Madrid jugée insuffisante

Directeur sportif du PSG, Leonardo a fait connaître la position officielle des Parisiens face à l’offre de 160 M€ du Real Madrid pour Kylian Mbappé. Il a confirmé la proposition des Merengues, mais selon le responsable du Paris Saint-Germain, leur offre est largement inférieure aux attentes de Paris. « Nous avons verbalement dit non au Real Madrid. C’est très loin de ce qu’on considère être une valeur suffisante, loin de ce qu’on a payé pour le même joueur à 18 ans (180 M€, ndlr), d’autant que l’on devra verser une partie de cette somme à l’AS Monaco (environ 35 M€) », a confirmé le bras droit de Nasser Al-Khelaïfi à RMC Sport.

Une deuxième proposition attendue

En d’autres termes, le PSG est disposé à laisser partir Kylian Mbappé au Real Madrid, mais à condition que les Madrilènes mettent le prix. Ces dernières heures, une deuxième offre de plus de 200 M€ est évoquée. « Si un joueur veut partir, on ne va pas le retenir. Mais il partira à nos conditions. On ne ferme la porte à personne, mais on n’a pas reçu de nouvelle offre », a indiqué Leonardo.

Le Paris SG espère toujours convaincre Mbappé de prolonger

Rappelons que le Paris SG a transmis une offre de prolongation de contrat au natif de Bondy, mais il l’a repoussé. Malgré cela, la direction des Rouge et Bleu espère convaincre ce dernier, avant la fin de son bail le 30 juin 2022. « La position du club a toujours été de garder et renouveler le contrat de Kylian. Il y a eu plusieurs réunions dans ce sens, et cela reste notre objectif. On a fait une proposition à Mbappé au niveau des autres tops joueurs et on a même fait plus récemment », a souligné le dirigeant brésilien.