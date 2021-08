PSG Mercato : En attendant Mbappé, Paris frappe un coup à Prague

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2021 à 06:55

Alors que la dernière semaine du mercato estival du PSG est essentiellement animée par le dossier Kylian Mbappé, le club de la capitale n’oublie pas les autres secteurs de son écurie. Les Rouge et Bleu viennent ainsi de frapper un joli coup du côté de Prague.

Le PSG tient la remplaçante de Christiane Endler

Après quatre années de bons et loyaux services couronnés par un titre historique de championne de France, Christiane Endler a quitté le Paris Saint-Germain cet été pour s’engager en faveur de l’Olympique Lyonnais. À la recherche d’une gardienne de but pour oublier l’internationale chilienne de 30 ans, la section féminine du PSG a réalisé une belle opération à l’étranger. En effet, alors que la championne olympique canadienne Stéphanie Labbé était fortement pressentie pour succéder à Christiane Endler, c’est finalement Barbora Votikova du SK Slavia Prague qui a signé pour les Rouge et Bleu pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2023. Le club de la capitale a officialisé son arrivée mercredi en fin de matinée.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Barbora Votikova. La gardienne de but tchèque s’est engagée avec les Rouge et Bleu jusqu’au 30 juin 2023 », a écrit le PSG sur son site officiel. La gardienne de 25 ans n’a pas caché sa joie après la signature de son contrat avec le Paris SG.

Barbora Votikova dévoile ses ambitions avec le PSG

Après s’être officiellement engagée en faveur du Paris Saint-Germain, la nouvelle protégée de coach Didier Ollé-Nicolle a fait part de ses ambitions au micro de PSG TV. Barbora Votikova, internationale tchèque, s’est dite prête à relever de nouveaux défis sous ses nouvelles couleurs.

« C'est incroyable, je suis très heureuse et impatiente de pouvoir commencer cette nouvelle aventure. Il y a beaucoup de choses à accomplir, et je suis vraiment impatiente de pouvoir relever ces nouveaux défis. Je pense que je suis une gardienne moderne, et je pense avoir une très bonne réactivité. Ce sont mes principales qualités. Je veux gagner des titres ! Je veux remporter le championnat, bien sûr, et vivre de grandes choses sur la scène européenne. C'est un vrai objectif pour tout le monde au club », a déclaré Barbora Votikova.