PSG Mercato : Officiel, le Paris SG a un nouvel entraîneur !

Publié par JEAN-LUC D le 06 juillet 2021 à 18:10

Le PSG continue d’animer le mercato estival au même titre que l’Olympique de Marseille. Si la section masculine s’apprête à recevoir sa deuxième recrue estivale avec le latéral droit de l’Inter Milan, Achraf Hakimi, la section féminine connaît, elle, enfin l’identité de son nouvel entraîneur.

PSG Mercato : Didier Ollé-Nicolle succède à Echouafni

Comme annoncé hier par RMC Sport et L’Équipe, Didier Ollé-Nicolle prend officiellement la place d’Olivier Echouafni sur le banc de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain. Libre depuis son départ du Mans en mai dernier, l’entraîneur de 60 ans s’est engagé en faveur des Rouges et Bleus pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2023.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la nomination de Didier Ollé-Nicolle au poste d’entraîneur principal de la section féminine. Le nouveau coach des Rouges et Bleus s’est engagé avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. Didier Ollé-Nicolle a débuté sa carrière d’entraîneur en 1991, à Raon-l’Étape. Sous sa responsabilité, le club des Vosges s'est hissé de la Promotion d’Honneur au Championnat National. Il a ensuite exercé en Ligue 2 puis en Ligue 1. Le technicien de 60 ans a également connu des expériences à la tête de plusieurs équipes à l’étranger et a dirigé la sélection nationale du Bénin en 2014. Didier Ollé-Nicolle retrouvera l’effectif parisien le jeudi 15 juillet, à l’occasion de la reprise des championnes de France en titre », écrit le PSG dans son communiqué.

Les premiers mots de Didier Ollé-Nicolle

Après la signature de son contrat, le nouveau coach du Paris Saint-Germain a livré ses premières émotions. Logiquement heureux, Didier Ollé-Nicolle est fier d’intégrer une institution comme le Paris SG. « Tout d’abord, je suis très agréablement surpris par l'accueil que le club m’a réservé depuis ce matin. C'est vraiment très agréable. Je ressens beaucoup de fierté parce que j'ai vraiment le sentiment d’entrer dans une institution. C'est Paris, et c'est le Paris Saint-Germain. Quand on entraîne à l'extérieur depuis de nombreuses d'années et que l'on voit le développement du club ces derniers temps… C'est LE club français. C’est donc un grand sentiment de fierté pour moi », a déclaré le successeur d’Olivier Echouafni.

Ulrich Ramé, manager général de la section féminine du Paris Saint-Germain, n’a pas caché sa joie d’accueillir Didier Ollé-Nicolle. « Je suis très heureux d’officialiser l’arrivée de Didier Ollé-Nicolle. Il s’agit d’une étape fondamentale du nouveau cycle que nous allons entamer. Au-delà de sa grande expérience du football professionnel, sa vision et son ambition sont en parfaite adéquation avec celles du Club. Il s’appuiera sur le travail de son prédécesseur, Olivier Echouafni, et sur la qualité de notre effectif pour nous permettre de nous maintenir au plus haut niveau français et européen au cours des prochaines saisons », a confié le dirigeant parisien.