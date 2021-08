PSG Mercato : Leonardo proche de conclure une « sacrée affaire »

Publié par JEAN-LUC D le 27 août 2021 à 14:55

À cinq jours de la fermeture du mercato estival, tous les regards sont désormais tournés vers le PSG. Pour Pierre Ménès, Leonardo est tout simplement sur le point de conclure « une sacrée affaire » pour le club de la capitale.

Ménès félicite Leonardo dans le dossier Mbappé

De plus en plus silencieux depuis ses déboires avec Canal+, Pierre Ménès a donné son avis sur le transfert annoncé de Kylian Mbappé au Real Madrid. Pour le journaliste français, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, aura réussi une affaire en or s’il parvient à céder le champion du monde 2018 à 180 millions d’euros.

« Personne ne le dit, mais si Mbappé quitte le PSG pour 180 millions après 4 années de contrat, soit le prix où il a été acheté à Monaco, c’est quand même une sacrée affaire », a écrit Pierre Ménès sur son compte Twitter. En effet, selon Marca et plusieurs autres sources concordantes, la seconde offre du Real Madrid comprenant un chèque de 170 millions d’euros plus 10 millions de bonus a fait mouche, puisque la direction du PSG a finalement accepté de négocier un éventuel transfert de son joyau tricolore.

Mercato PSG : Dénouement imminent pour Kylian Mbappé

Malgré la dernière sortie de Nasser Al-Khelaïfi expliquant que sa position n’a pas changé en ce qui concerne l’avenir de Kylian Mbappé, le journal espagnol Marca confirme ce vendredi que la signature de l’enfant de Bondy au Real Madrid est plus qu'imminente. Elle pourrait même intervenir au cours de cette journée.

« Les deux clubs tiennent le transfert pour acquis et ce vendredi cela pourrait être officialisé », explique le quotidien madrilène. En France, RMC Sport se veut prudent et assure que le PSG est pour le moment en pleine réflexion sur la réponse à donner au club madrilène qui a formulé une offre « merveilleuse ».