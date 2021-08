PSG Mercato : Real Madrid, accord total pour Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 27 août 2021 à 06:55

Après s’être mis d’accord avec Kylian Mbappé sur le plan contractuel, le Real Madrid est désormais sur le point de finaliser le transfert de l’attaquant de 22 ans. Tout serait presque fait et le départ du natif de Bondy se dessine de plus en plus.

Le PSG aurait accepté l'offre du Real

Arrivé en 2017 contre une enveloppe de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé se prépare à quitter le Paris Saint-Germain d’ici le 31 août. L’international français a refusé toutes les offres de ses dirigeants en vue d’une prolongation de son contrat qui expire dans douze mois. Jeudi soir, le quotidien espagnol Marca a annoncé que les choses se précisent de plus en plus concernant l’avenir de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco.

Le journal madrilène assure que sa signature à Madrid est imminente. La seconde offre de Florentino Pérez, 170 millions d’euros + 10 millions de bonus, a fait mouche puisqu’elle a été acceptée par la direction du Paris Saint-Germain. Après avoir refusé de céder Mbappé pour 160 millions d’euros, le Paris Saint-Germain a accepté un chèque équivalent au montant qu’il a déboursé pour le recruter il y a quatre ans. Le dénouement n’est plus loin.

Le transfert de Mbappé officialisé ce vendredi ?

Bien informé sur le Real Madrid, Marca lâche une petite bombe et assure que l’officialisation de Kylian Mbappé en tant que nouveau joueur du Real Madrid pourrait intervenir ce vendredi. Les dirigeants madrilènes souhaitaient par ailleurs que Mauricio Pochettino ne retienne pas Mbappé dans sa liste de joueurs qui vont disputer la 4e journée de Ligue 1 à Reims.

Selon certaines sources proches du Real Madrid, Mbappé a déjà choisi le numéro qu’il va porter au sein de l’équipe de Carlo Ancelotti. En effet, l’enfant de Bondy a décidé de rendre hommage à Zinedine Zidane en récupérant le numéro 5 comme Zizou à ses débuts dans les années 2000. À Madrid, Mbappé va former un trio d’attaque en compagnie de Karim Benzema et Eden Hazard.