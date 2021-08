PSG Mercato : Ronaldo à Paris, Al-Khelaïfi rétablit la vérité !

Publié par Timothée Jean le 26 août 2021 à 22:55

En marge du tirage au sort de la Ligue des champions, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué le dossier Cristiano Ronaldo, au cœur d'une bataille entre le PSG et Manchester City. Et le président parisien s’est montré très ferme sur le sujet.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi tue le suspense pour Ronaldo !

Depuis plusieurs saisons, Cristiano Ronaldo est régulièrement associé au Paris Saint-Germain. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète, l’attaquant portugais est un rêve pour le club parisien. Et alors que le quintuple ballon d’Or est proche de quitter la Juventus, la possibilité de voir CR7 rejoindre Paris refait surface dans la presse.

Toutefois, Nasser Al-Khelaïfi a coupé court aux rumeurs. Le PSG n’a pas l’intention de recruter l’ancien attaquant du Real Madrid même en cas de départ de Kylian Mbappé. « Non, non, on a dit que ce n'était pas vrai, qu'on n’avait aucune discussion avec lui », a-t-il déclaré au micro de beIN Sports. La possibilité de voir un trio d’attaque Messi-Neymar-Ronaldo à Paris est tout simplement impossible pour l’instant. La destination la plus plausible pour CR7 reste toujours Manchester City, qui s’active en coulisse pour boucler son transfert.

Al-Khelaïfi garde la porte fermée pour Mbappé

Enfin, le président du PSG s’est prononcé sur l’avenir de Kylian Mbappé. L’attaquant parisien refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin 2022 et est fortement pressenti pour rejoindre le Real Madrid. Le club madrilène aurait même formulé une offre colossale pour boucler son transfert cet été, mais la porte reste toujours fermée pour l’ancien Monégasque.

« Vous savez, j'ai été très clair. On a toujours été très clairs sur la situation, sur la position du club. On ne va pas chaque fois répéter. Vous savez notre position. On ne va pas changer », a confié Nasser Al-Khelaïfi. En clair, le PSG n’est pas vendeur et espère convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Reste désormais à savoir si le dirigeant parisien maintiendra sa position jusqu'au bout ? Réponse au soir du 31 août prochain.