PSG Mercato : En attendant Richarlison, une belle signature actée

Publié par JEAN-LUC D le 27 août 2021 à 16:55

Avec le probable départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG a entamé des négociations avec l’agent de Richarlison, attaquant d’Everton, en vue d’un transfert d’ici le 31 août. En attendant l’arrivée de l’international brésilien, les dirigeants parisiens règlent d’autres dossiers urgents.

Avant Richarlison, une gardienne signe jusqu’en 2022

Après avoir refusé la dernière offre de prolongation de son contrat qui expire dans un an, Kylian Mbappé est plus que jamais proche d’un départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid. À cinq jours de la fermeture du mercato estival, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo s’activent pour recruter un nouvel attaquant capable d’occuper la place que l’ancien joueur de l’AS Monaco s’apprête à laisser au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino. D’après Sky Sports, l’heureux élu pourrait se nommer Richarlison, lié à Everton jusqu’en 2024. La chaîne sportive assure même que l’agent de l’international brésilien de 24 ans est actuellement à Paris pour parler de l’avenir de son poulain.

En attendant la finalisation de cette affaire, les Rouge et Bleu n’oublient pas les autres secteurs de l'écurie. Le Paris SG a ainsi officialisé ce vendredi la signature d’une gardienne de but pour son équipe féminine. En effet, après avoir annoncé la signature de Barbora Votikova, portière de 24 ans de la République Tchèque, arrivée en provenance du Slavia Prague, le club de la capitale a également mis la main sur Stéphanie Labbé. L’internationale canadienne de 34 ans a signé un contrat d’une saison, soit jusqu’au 30 juin 2022, avec une année supplémentaire en option. L’ancienne de Rosengard n’a pas caché sa joie après la signature de son contrat.

Mercato PSG : Stéphanie Labbé dévoile ses ambitions

Médaillée d’or aux derniers Jeux Olympiques, l’internationale canadienne a affiché ses ambitions au micro de PSG TV. Et le moins que l’on peut dire, c’est que Stéphanie Labbé débarque au Paris Saint-Germain avec plein d’enthousiasme et d’envie pour l'avenir.

« C’est vraiment super, je suis très heureuse d’être ici. Je suis très impatiente de pouvoir rejoindre le groupe et commencer à travailler avec mes nouvelles coéquipières. Quand on est l’équipe championne en titre, on sait que les autres veulent nous battre à n’importe quel prix. Il sera intéressant de pouvoir relever ce défi, et remporter le plus de titres possible ! », a déclaré la nouvelle protégée de coach Didier Ollé-Nicolle.