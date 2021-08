PSG Mercato : Après Reims, Mbappé lâche un premier message fort !

Publié par JEAN-LUC D le 30 août 2021 à 15:09

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, Kylian Mbappé s’est offert un doublé avec le PSG, dimanche, à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, sur la pelouse du Stade de Reims. À l’issue de la rencontre, l’attaquant des Rouge et Bleu s’est exprimé sur les réseaux sociaux.

Kylian Mbappé jubile après son doublé à Reims

Silencieux depuis le début du mercato et l’interview de Leonardo confirmant ses envies de départ, Kylian Mbappé a livré un message sur les réseaux sociaux dimanche soir après la victoire du Paris Saint-Germain face au Stade de Reims. En effet, après le match, l’international français de 22 ans a publié une photo de lui, d’Achraf Hakimi et de Neymar célébrant l'un de ses deux buts avec un message. « Trois points, deux buts… la soirée parfaite », a-t-il écrit sur son compte Instagram. Une célébration qui passe très mal du côté du Real Madrid.

Mercato PSG : Mbappé fait paniquer le Real

Les célébrations de Kylian Mbappé après chaque but marqué sous le maillot du PSG depuis le début de la saison, inquiètent du côté de Madrid. À en croire les indiscrétions recueillies par La Cadena SER, les dirigeants de la Maison-Blanche sont choqués devant la joie qu’affiche l’ancien avant-centre de l’AS Monaco pour célébrer ses buts. Pour le quotidien AS, l’attitude du champion du monde 2018 n'est pas du tout rassurante pour Florentino Pérez et les siens.

« Il suffit d’écouter les analyses des journalistes qui couvrent régulièrement l'information sur le Real Madrid. Là où il n'y avait rien d’autres que des certitudes, il y a maintenant des doutes », avoue Kepa Conde du média sportif madrilène. Pour rappel, après une première offre de 160 millions d’euros refusée par le Paris SG, le vice-champion de Liga est revenu à la charge avec 180 millions d’euros (bonus) et attend toujours la réponse de Nasser Al-Khelaïfi. Ce lundi, L’Équipe a révélé que le Real Madrid s’apprête à formuler une troisième offre se rapprochant des 200 millions d’euros, somme qui pourrait faire vaciller le PSG.