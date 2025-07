Mercato OL : Tagliafico parti pour rester à Lyon ?

En fin de contrat à l’OL depuis le 30 juin dernier, Nicolas Tagliafico est libre de signer avec le club de son choix. Cependant, l’idée de prolonger son aventure à Lyon anime le mercato du club depuis son maintien en Ligue 1.

OL : Kang veut se débarraser des gros salaires à Lyon

Arrivé à l’OL à l’été 2022 en provenance de l’Ajax Amsterdam, Nicolas Tagliafico est libre de tout engagement depuis la fin de la saison dernière. Il avait laissé entendre en pleine saison qu’il prolongerait son contrat à Lyon si le club se qualifiait pour la Ligue des champions 2025-2026. Ce que Lyon n’a pas réussi, se contentant de la Ligue Europa.

Sur le plan sportif, le défenseur champion du monde 2022 apporte la solidité et son expérience à l’équipe de Paulo Fonseca. Mais sur le plan financier, une nouvelle signature de l’arrière latéral gauche va peser sur la masse salariale, étant donné que toute prolongation de contrat nécessite une revalorisation salariale.

Or, l’Olympique Lyonnais cherche à se débarrasser des joueurs dont les salaires sont élevés, sous l’ère de la nouvelle présidente Michele Kang. Et Nicolas Tagliafico en faisait partie, avec Alexandre Lacazette et Rayan Cherki.

Mercato : Nicolas Tagliafico prêt à baisser son salaire pour rester à l’OL

Cependant, L’Équipe croit savoir que le défenseur de 32 ans est finalement enclin à rester à l’OL. Il serait prêt à consentir un sacrifice financier, en baissant son salaire estimé à 250 000 M€ mensuel, pour une nouvelle signature chez les Gones, d’après les informations du quotidien sportif.

Il est important de rappeler que John Textor a recruté Vinicius Abner l’été dernier, mais il n’a pas pu s’imposer à la place de Nicolas Tagliafico. Mis en concurrence avec l’international Argentin (70 sélections), le Brésilien de 25 ans est resté dans le statut de doublure. Abner a pris part à 19 matchs en Ligue 1 et 6 en Ligue Europa, contre 24 et 9 pour son concurrent. En d’autres termes, Nicolas Tagliafico reste le premier choix de Paulo Fonseca au poste de latéral gauche.