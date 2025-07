Mercato OM : Une sensation malienne rend fou Benatia !

Un jeune attaquant malien est tout proche de rejoindre l’OM. Les dirigeants marseillais ont presque bouclé le deal.

Mercato OM : Un crack malien arrive à Marseille

La direction de l’OM bouge discrètement les lignes pour boucler la signature d’une pépite malienne. Le directeur de football du club phocéen, Mehdi Benatia a identifié un jeune crack au Mali. Selon les informations d’Africa Foot, les dirigeants marseillais seraient en pince pour l’attaquant malien, Mohamed Dhiarrah. Ce dernier évolue actuellement au Djoliba AC et livre de belles performances.

Mohamed Dhiarrah a notamment brillé et s’est révélé au monde entier lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations U17 au Maroc. L’attaquant de 16 a donc suscité l’intérêt de nombreux clubs européens. Selon cette source, l’AS Monaco, le Fenerbahçe et Besiktas se sont tous positionnés pour recruter la pépite malienne. Mais l’Olympique de Marseille est en pole position sur ce dossier et va certainement damer le pion à ses concurrents.

Les dirigeants marseillais ont vite entamé des discussions avec les Maliens et ont proposé un contrat de cinq ans au joueur. Sauf retournement de situation, Mohamed Dhiarrah va poser ses valises à Marseille cet été. La porte est ouverte pour le transfert de la pépite. À Marseille, l’attaquant malien va d’abord évoluer avec l’équipe réserve. S’il convainc Roberto d Zerbi, il va rejoindre le groupe professionnel.