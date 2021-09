PSG Mercato : L’idée inimaginable du Qatar pour prolonger Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 01 septembre 2021 à 15:40

Après avoir résisté au Real Madrid et ignoré la volonté du joueur de partir, le PSG veut désormais tout mettre en oeuvre afin de prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui expire le 30 juin 2022. D’ailleurs, les dignitaires qataris auraient trouvé une parade spéciale pour parvenir à convaincre l’ex-monégasque.

L’Émir du Qatar a tranché pour Kylian Mbappé

Au lendemain de l’échec du transfert de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain au Real Madrid et de la fin du mercato estival, les langues se délient déjà. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe révèle qu’en dehors des négociations classiques avec Leonardo, le directeur sportif du club parisien, le Real Madrid discutait également avec l’entourage du Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani. Le quotidien sportif assure ainsi que c’est « dans le palais royal que s’est joué le sort de Mbappé ».

Après avoir écouté ceux qui étaient pour le départ du Bondynois de 22 ans afin d’encaisser un gros chèque et ceux qui militaient pour son maintien, l’Émir du Qatar a tranché. Pour lui, il était « hors de question de se priver de l’opportunité de vivre une saison avec le trio magique Messi-Neymar-Mbappé ». Après avoir réussi à mettre en déroute le Real Madrid, le PSG veut désormais parvenir à convaincre le champion du monde 2018 de parapher un nouveau bail. Et les arguments pour y parvenir ne manquent pas.

Mercato PSG : L’étrange folie du Qatar pour garder Mbappé

Le Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani n’imagine pas l’avenir du Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé. L’Émir du Qatar va prochainement le prouver à l’international français ainsi qu’à sa famille. Après le refus du joueur de renouveler son engagement contre un salaire annuel de 45 millions d’euros, le sixième souverain le plus riche du monde a trouvé une idée géniale pour convaincre le Golden Boy 2017 de s’inscrire dans la durée avec les Rouge et Bleu.

Selon Paco Buyo, bien introduit auprès de l’émir du Qatar, « au PSG, ils sont persuadés de parvenir à leurs fins ». L’ancien gardien de but du Real Madrid et aujourd'hui consultant pour les matchs de Liga sur la chaîne Al Jazeera Sport raconte notamment : « On m’a raconté que les Qataris seraient même prêts à lui offrir un hôtel particulier s’ils n’y arrivaient pas. » Pour rappel, depuis son avènement à la tête du PSG en 2011, QSI a acquis plusieurs établissements hôteliers dans la capitale française. Le feuilleton Mbappé résiste encore de nombreuses surprises.