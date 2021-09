ASSE Mercato : Puel fait une importante révélation sur Ramirez !

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2021 à 13:00

Seule recrue estivale de l’ ASSE, Juan Ignacio Ramirez a déjà pris ses marques à l’Étrat et Claude Puel n’en attendait pas moins. D’ailleurs, l’entraîneur du club stéphanois s’est livré sur les dessous de l’arrivée de l’attaquant uruguayen.

L' ASSE a une option d'achat pour Ramirez

À la recherche d’un avant-centre depuis plusieurs mois, l’AS Saint-Étienne est parvenu cet été à s’offrir les services de Juan Ignacio Ramirez. Âgé de 24 ans, l’international uruguayen est arrivé dans le Forez dans le cadre d’un prêt d’une saison de Liverpool FC à Montevideo. Si certaines personnes se sont demandées si l’accord conclu entre les dirigeants de l’ASSE et leurs homologues uruguayens comportait une option de rachat, Claude Puel a fait le point sur ce dossier. Invité ce matin sur France Bleu Saint-Étienne Loire, le coach des Verts a assuré que le club ligérien dispose bien d'une option d'achat et est prioritaire en fin de saison.

« C’est la première fois qu'il quitte son pays, qu'il voyage. J'espère déjà qu'il va rapidement s'acclimater et également s'adapter à ce changement de football, il y a plus de densité, moins d'espaces chez nous. Nous avons une option d'achat, une possibilité de lever cette option d'achat. On serait donc prioritaire, mais tout va dépendre à ce moment-là des finances du club », a indiqué Puel qui semble déjà vouloir lancer son nouveau numéro 9.

Juan Ignacio Ramirez apte face à Montpellier ?

Une semaine après son arrivée en France, Juan Ignacio Ramirez pourrait déjà faire ses grands débuts sous le maillot de l’AS Saint-Étienne. En effet, Claude Puel assure que son nouvel attaquant est qualifié pour le match de dimanche contre Montpellier HSC, au Stade de la Mosson à 13h. Il est donc susceptible qu'il dispute ses premières minutes en Ligue 1 dans deux jours. « Il est qualifié donc il est susceptible d'être sur la pelouse dimanche à Montpellier », lance le technicien des Verts avant de dresser le portrait de Ramirez.

« C'est un joueur qui est intéressant parce que c'est un vrai attaquant axial, qui reste dans la surface, qui est toujours au point de chute et qui a une bonne gestuelle devant le but. C'est un joueur intelligent qui se place bien, se déplace bien. Ce n'est pas un grand dribbleur ni un joueur qui percute par contre. Mais lorsqu'un ballon traîne, il a le sang-froid nécessaire devant le but », explique-t-il. Les supporters ont hâte !