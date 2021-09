PSG Mercato : Kylian Mbappé, Leonardo donne la position du club !

Publié par JEAN-LUC D le 15 septembre 2021 à 07:05

Leonardo était l’invité de Canal+ ce mardi soir. Le directeur sportif du PSG en a profité pour faire le point sur le dossier Kylian Mbappé et son transfert raté au Real Madrid.

Leonardo tacle encore le Real Madrid pour Kylian Mbappé

Face à Hervé Mathoux, Leonardo est revenu sur l’offensive du Real Madrid pour tenter de recruter Kylian Mbappé. Et le moins que l’on retienne, c’est que le Paris Saint-Germain est toujours mécontent du comportement du club madrilène cet été. Le directeur sportif des Rouge et Bleu l'a réaffirmé mardi soir.

« On n’a pas été content du comportement du Real Madrid. Commencer une négociation pour un des meilleurs joueurs au monde lors de la dernière semaine du mercato, ça crée une situation qu’on n’a pas aimée. On a été clair par rapport à l’offre. Ce n’était pas suffisant, c’était moins que ce qu’on a payé. La dernière offre dont ils ont parlé n’est jamais arrivée. Tu ne peux pas organiser un mercato pendant deux, trois ou quatre mois, et changer tes plans comme ça », explique le dirigeant brésilien qui ne perd pas espoir quant à la possibilité de voir le jeune Bondynois parapher finalement un nouveau bail avec les Rouge et Bleu.

Leonardo croit encore en une prolongation de Mbappé

Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé et le Real Madrid rêve déjà de le récupérer gratuitement à l’issue de la saison 2021-2022. Mais du côté de la capitale, Leonardo est convaincu que l’enfant de Bondy va rester encore quelques années à Paris avant de rejoindre son club de coeur : le Real Madrid.

« On n’a jamais changé notre objectif. Le rapport de Kylian avec le PSG est profond. On ne pense pas à une autre chose. Je pense que personne ne voit le futur sans lui. Que faire s’il part ? On n’a pas pensé encore sans lui. Moi je ne le vois pas partir à la fin de la saison. On ne l’imagine pas, parce que Kylian représente beaucoup de choses, pas seulement parce qu’il est Français et qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde. Tout le monde l’aime bien. Et le joueur est fabuleux. Et après vous pensez à Messi, Neymar et Kylian… ça ce n’est pas une chose qui est pour un an. C’est quelque chose qu’on a envie de vivre, et on va tout essayer », a expliqué le patron du recrutement des Rouge et Bleu.