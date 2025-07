La punchline salée de João Pedro à Luis Enrique

Luis Enrique pourrait payer cher son mauvais comportement envers João Pedro, après la finale perdue face à Chelsea FC dimanche soir. En attendant le verdict final concernant cette situation, l’attaquant brésilien de 23 ans a finalement rompu le silence et a fracassé le technicien espagnol du PSG.

João Pedro répond à Luis Enrique !

La saison 2024-2025 s’est terminée sur une note un peu décevante pour le PSG de Luis Enrique. Annoncés favoris pour remporter la Coupe du monde des clubs après la Ligue des champions, les Parisiens ont été surpris par l’équipe de Chelsea FC, qui s’est montrée très réaliste durant la première période. Les Londoniens se sont imposés 3-0, freinant ainsi l’élan du PSG. Outre la déception qui se lisait sur le visage des joueurs parisiens, une autre scène surréaliste a également attiré l’attention générale.

Il s’agit en effet de l’altercation entre Luis Enrique et les joueurs de Chelsea FC. Après le dernier coup de sifflet de l’arbitre, une bagarre a éclaté entre le technicien espagnol et João Pedro. Selon les images captées par DAZN, l’attaquant brésilien de 23 ans a fini au sol après avoir été touché par l’ancien entraîneur de la Roja. En conférence de presse, ce dernier a fait savoir que son intention était de séparer les joueurs pour éviter les altercations. Photo : Luis Enrique du PSG

Quelques heures après la version de Luis Enrique, João Pedro a lui aussi rompu le silence et s’est expliqué : « Je suis stupide ? Il est là, il me pousse, je le touche, et il se jette sur moi. » L’intention du sociétaire de Chelsea était également de protéger ses coéquipiers, mais la situation a dégénéré.

« Je suis allé protéger Andrey Santos. J’ai vu que les joueurs l’entouraient. En bon Brésilien, je suis allé protéger mon ami. Il y avait beaucoup de monde, et dans tout ce bordel, j’ai été poussé. Cela fait partie du jeu. Mais ils ne savent pas perdre. Maintenant, c’est le moment de célébrer », a-t-il lancé contre le PSG et Luis Enrique. De son côté, le technicien espagnol de 55 ans risque d’être suspendu pour la Supercoupe d’Europe.

