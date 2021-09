PSG Mercato : Le magnifique geste de Tuchel avant de quitter Paris

Publié par Thomas le 15 septembre 2021 à 18:00

Avec les récentes bombes lâchées par le journaliste et lanceur d’alerte Romain Molina sur les dessous du football mondial, l’image du football a été lourdement ternie ces derniers jours. Si certains joueurs et entraîneurs déçoivent par leurs attitudes sur ou en dehors du terrain, d’autres en revanche, redorent l’image du ballon rond, grâce notamment à des comportements exemplaires. C’est le cas par exemple de l’ancien coach du PSG, Thomas Tuchel. Lors de son départ du club en 2020, le technicien allemand a fait preuve d’un élan de charité rare, et cela malgré une passe difficile à l’époque au Paris SG. Une anecdote savoureuse racontée par Nicolas Hortus, de la page Canal-Supporters.

PSG : Tuchel offre une villa avant son départ

Installé rapidement après son arrivée en France dans une belle maison des Hauts-de-Seine, Thomas Tuchel et sa famille avait engagé une femme de ménage d’origine philippine. Un détail qui aura toute son importance dans la suite de l’histoire. Selon Nicolas Hortus, cette dame travaillait de manière exemplaire pour la famille allemande, n’hésitant pas à faire des dépassements d’heures.

Assez logiquement, une grande affection se créé avec Thomas Tuchel et sa femme. Un jour, le couple apprend avec stupéfaction que si cette femme est aussi active, c’est avant tout pour financer une lourde opération du cœur de l’un de ses enfants. Apprenant cette terrible nouvelle, l’entraîneur n’hésite pas une seule seconde, et sort le chéquier pour assurer l’ensemble des frais hospitaliers très coûteux. Un geste admirable, qui ne s’arrête pas là.

Alors que l’enfant sort de son opération avec succès, et peut enfin envisager son futur avec sérénité, Thomas sent sa place à Paris de plus en plus contestée, et voit son départ comme inévitable. Parmi leur dernières discussions avant son éviction, Tuchel et la femme de ménage évoquent leurs rêves. Si ceux du Champion d’Europe avec les Blues tournent essentiellement autour du ballon rond, pour la dame, ceux-ci sont plus modestes : pouvoir retourner un jour aux Philippines et y faire construire une maison familiale afin de rester auprès de ses proches pour la fin de sa vie.

Près d’un an plus tard, Thomas Tuchel est à l’apogée de sa carrière avec Chelsea, et semble avoir réalisé tous ses objectifs. Avant de quitter la capitale française, le coach de 48 ans a bien pensé à offrir un jeu de clés à sa désormais ancienne femme de ménage. Cette dernière est aujourd’hui l’heureuse propriétaire d’une superbe villa aux Philippines.