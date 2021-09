PSG : Un départ vers le Qatar officialisé pour cet hiver

Publié par Ange A. le 18 septembre 2021 à 01:15

Après deux années d’absence au Qatar, le Paris Saint-Germain va effectuer son retour dans l’émirat cet hiver. Ce séjour permettra notamment au PSG de se ressourcer, préparer la deuxième moitié de saison et disputer un match de gala.

Le PSG de retour au Qatar en 2022

Pour la première fois depuis 2019, le Paris Saint-Germain va faire escale au Qatar. Dans un communiqué publié vendredi, le PSG a annoncé qu’il prendra part au Qatar Winter Tour du 16 au 20 janvier 2022. Le voyage est prévu au lendemain de la réception du Stade Brestois lors de la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un séjour dans le Golfe auquel prendra part tous les poulains de Mauricio Pochettino. Au menu de cette escale, des entraînements au complexe sportif Aspire Zone, la découverte des nouvelles attractions et expériences développées depuis la dernière visite du club et la valorisation du Qatar en tant que destination touristique.

Un all-star game à Riyad pour la bande à Pochettino

Ce voyage permettra également au PSG de découvrir les nouvelles installations retenues pour la Coupe du monde 2022 que doit accueillir le pays. « Ce voyage sera aussi l’occasion pour le Club d’aller à la rencontre des supporters locaux et de participer aux activations de ses partenaires, qataris et internationaux présents dans le pays, afin de vivre des expériences mémorables », peut-on lire. Le séjour qatari du Paris Saint-Germain va se terminer avec un match de gala à Riyad pour les poulains de Mauricio Pochettino. Paris affrontera une équipe composée de joueurs des deux meilleurs clubs d’Arabie Saoudite : le Al-Hilal Football Club et le Al Nassr Football Club.