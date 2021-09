OM-Galatasaray : L'entraîneur turc se méfie des Marseillais

Publié par Timothée Jean le 30 septembre 2021 à 13:05

Le mythique entraîneur de Galatasaray, Fatih Terim, a fait part de son sentiment avant d'affronter l’ OM dans le cadre de la deuxième journée de Ligue Europa.

OM-Galatarasay : Fatih Terim craint l'équipe de Marseille

Avant sa double confrontation face à la Lazio Rome, l’ Olympique de Marseille s’attaque à l’un des favoris du groupe de la mort de la Ligue Europa. L’ OM accueille ce jeudi soir (21h) au Vélodrome, le Galatasaray dans le cadre de la deuxième journée des phases de poule de cette compétition. Tenu en échec par le Lokomotiv Moscou (1-1) il y a deux semaines, le club phocéen est déterminé à s’imposer face aux Turcs et lancer pour de bon sa campagne européenne. Une rencontre très attendue par l’entraîneur adverse Fatih Terim.

Le patron du banc de Galatasaray reste en effet très concentré sur ce rendez-vous européen. Et même si l’ OM n’a plus gagné lors de ces deux dernières rencontres en championnat, Fatih Terim redoute fortement l'équipe marseillaise, qu’il a semble-t-il bien étudié. « Marseille est une bonne équipe, qui a très bien commencé en Championnat. Ils n’ont pas eu les résultats souhaités sur leurs deux derniers matchs. Mais c’est une bonne équipe, qui a encaissé un but en fin de match sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (1-1). Ils ont de bons joueurs », a-t-il confié en conférence de presse.

Fatih Terim : "Marseille peut nous punir"

Premier du « du groupe de la mort » de la Ligue Europa avec aucun but encaissé, le Galatasaray tentera de garder la même rigueur et une solidité défensive face aux offensives marseillaises. Mais là encore, Fatih Terim ne préfère pas fanfaronner et évite de sombrer dans un excès de confiance face à « l’une des meilleures formations du Championnat de France. Si on ne fait pas attention, sur une perte de concentration, Marseille peut nous punir. Nous respectons beaucoup cette équipe de l’OM », a-t-il déclaré.

