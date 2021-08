Bordeaux Mercato : Officiel, la Lazio Rome s'offre un Girondin

Publié par ALEXIS le 25 août 2021 à 21:45

Dans la foulée de l’arrivée d’Alberth Elis à Bordeaux, les Girondins ont transféré Toma Basic à la Lazio Rome en Serie A, ce mercredi. Le club italien a officialisé la signature du milieu de terrain.

Bordeaux : Toma Basic transféré à la Lazio Rome

Bordeaux s’est renforcé ce mercredi en attaquant en recrutant Alberth Elis au Boavista FC (Portugal). Dans le même temps, le club au scapulaire a annoncé le départ de Toma Basic. Ce dernier a été transféré à La Lazio. Le club de la capitale italienne a été le premier à officialiser l’arrivée de l’international croate (2 sélections) à Rome. « Le S.S. Lazio annonce avoir finalisé l'acquisition définitive des droits du footballeur Toma Basic du club français de Ligue 1, FC Girondins Bordeaux », a écrit le club romain dans son communiqué.

Le joueur de 24 ans a signé un long contrat de 5 saisons, qui va jusqu’au 30 juin 2026. Selon Transfermarkt, la vente du joueur du FCGB a été conclue à 7 M€. Le natif de Zagreb avait rejoint à Bordeaux en août 2018, en provenance d’Hajduk Split (Croatie) contre un montant de 3,5 M€. Notons par ailleurs que le club basé au Matmut Atlantique a prêté Ismaël Sow à Excel Mouscron, l'autre club du président Gérard Lopez.

Statistiques du Croate sous le maillot des Girondins

Toma Basic a passé trois saisons à Bordeaux (2018-2021). Il a pris part à 82 matchs toutes compétitions confondues, doit 75 en Ligue 1, sous le maillot des Marine et Blanc. Il a marqué 9 buts et a délivré 5 passes décisives. L’international Espoir croate était dans sa dernière saison de contrat en Gironde, avant son transfert. Après le championnat de son pays natal et la Ligue 1, le milieu de terrain va découvrir la Serie A italienne, sous le maillot des Capitolini.