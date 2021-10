PSG Mercato : Le clan Mbappé détruit un gros mensonge sur Messi

Publié par JEAN-LUC D le 07 octobre 2021 à 12:15

Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé s’est confié au quotidien Le Parisien sur l’avenir de son fils au PSG. L’ancienne handballeuse professionnelle, a également évoqué la relation entre l’ancien attaquant de l’AS Monaco et Lionel Messi, son nouveau coéquipier chez les Rouge et Bleu.

Mbappé à l’étroit avec Neymar et Messi ?

Annoncé tout proche de rejoindre le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé est finalement resté au Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin prochain, l’international français ne donne que très peu de chance au club de la capitale pour une prolongation, d’autant qu’il commence à mal vivre son statut au sein du collectif de Mauricio Pochettino. En effet, d’après les informations relayées récemment par La Gazzetta dello Sport, le champion du monde 2018 n’est plus vraiment à son aise au Paris Saint-Germain.

D’après le quotidien transalpin, le joueur de 22 ans se sent à l’étroit avec Neymar qui lui fait de l’ombre depuis son arrivée au PSG en 2017. Et avec la venue de Lionel Messi, qui occupe une place majeure dans l’équipe, Mbappé ne se sent plus à son aise et veut définitivement partir. Une thèse qui ne tient pas la route selon l’entourage de l’enfant de Bondy.

Mbappé heureux d’évoluer dans la même équipe que Messi

Dans son entretien avec Le Parisien, la mère de Kylian Mbappé révèle publiquement que son fils s’est émerveillé de l’arrivée de Lionel Messi. Il se trouve comme dans un rêve à l’idée de penser qu’il côtoie le sextuple Ballon d’Or quotidiennement au Camp des Loges.

« Il est très heureux ! La semaine dernière, il lui a même demandé son maillot. Kylian pourra raconter à ses enfants plus tard qu’il a joué contre Cristiano et avec Neymar et Messi, ses idoles de jeunesse. Il avait les posters de ces joueurs dans sa chambre. Après la décision du PSG de le garder, il m’a répondu : « Tu as vu maman avec qui je vais jouer. » Pour gagner, il vaut mieux être dans cette équipe cette année », raconte Fayza Lamari. Reste maintenant à savoir si le PSG pourra profiter de cette ouverture pour le convaincre de parapher un nouveau bail.