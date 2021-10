ASSE : Mauvaise nouvelle à l’horizon avec un partenaire historique

Publié par ALEXIS le 08 octobre 2021 à 03:25

Dernière de Ligue 1, l’ ASSE ne va pas bien sur l’aire de jeu en ce début de saison 2021-2022. Et les nouvelles ne sont pas bonnes aussi pour le club ligérien concernant son partenariat avec Le Coq Sportif, en difficultés financières.

L’ ASSE mécontente de son partenaire Le Coq Sportif !

Équipementier historique de l’ ASSE, Le Coq Sportif pourrait faire faux bond aux Verts si l’on en croit les inquiétudes exprimées par le patron de la marque. Ce dernier a confié à L’Équipe que son entreprise connait des difficultés financières depuis 2019. D’un chiffre d’affaires estimé à 132 M€ en 2019, elle est tombée à 87 M€. De ce fait, il a du mal à honorer ses engagements vis-à-vis de certains de ses partenaires, notamment l’AS Saint-Étienne.

« On a payé nos erreurs faites en 2019, et puis on a enchaîné avec la crise Covid-19. Le temps de remettre en place un financement (baisse de 45 M€ du chiffre d’affaires en 2020), on a eu sur 2019 des problèmes de paiement avec l’ ASSE, le Tour de France, le Racing 92, avec tous nos partenaires. On parle de 600 000 € sur un montant de 3,5 M€ à l’année », a confié Marc-Henri Beausire au quotidien sportif, au lendemain du derby entre les Verts et leurs rivaux lyonnais (1-1). Le président du Coq Sportif précise même que « deux de ses partenaires se sont plus excités », à savoir « Saint-Étienne et le Racing 92 ».

Emblématique équipementier des Verts

Vu les pertes financières évoquées par l’équipementier, il est fort probable que son contrat prolongé en juin 2020 avec les Stéphanois ne soit pas reconduit en juin 2022. Pour mémoire, Le Coq Sportif est l’équipementier officiel de l' ASSE depuis 2015. Dans les années 70, pendant l’épopée glorieuse du club ligérien, la société basée non loin de Troyes était aux côtés des Stéphanois, évidemment lors de la finale en coupe d'Europe contre le Bayern Munich à Glasgow en Écosse, en 1976. Il s'agit donc d'un emblématique partenaire des Verts.