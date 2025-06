ASSE : Le mercato blâmé et un gros doute sur la remontée

Le mercato de Kilmer Sports Ventures (KSV), groupe propriétaire de l’ASSE, est pointé du doigt. Un gros doute est aussi émis sur l’opération remontée immédiate en Ligue 1.

L’ASSE sévèrement critiquée pour son mercato approximatif

Revenu sur la relégation de l’ASSE en Ligue 2, Bernard Lions critique le mercato estival 2024 et cartonne la Direction de l’AS Saint-Etienne. Il estime que la relégation des Verts en Ligue 1 est la conséquence du recrutement raté du groupe canadien. “L’année dernière, les Stéphanois étaient montés de façon assez miraculeuse, avec une équipe très moyenne de Ligue 2, qu’ils ont simplement rafistolée”, a-t-il martelé pour Le Médias Blog de Julian.

D’après le journaliste de L’Équipe, « il y a eu des erreurs d’appréciation et une greffe culturelle qui n’a pas pris ». Il a ensuite pointé le niveau des joueurs recrutés l’été dernier, en faisant le constat suivant : « Lors du dernier match (décisif pour le maintien, ndlr), sur les 11 recrues de la saison, seules 2 étaient sur le terrain. […]. Les joueurs ont beau être bons, ils ont explosé en plein vol ».

Saint-Etienne : Lions regrette une « descente stupide et évitable »

Pour leur première expérience en Ligue 1, Ivan Gazidis et ses deux vice-présidents (Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld) se sont fourvoyés selon Lions. « C’est la première fois de son histoire, en 92 ans, que l’ASSE redescend l’année de sa remontée […]. C’est la descente la plus stupide de l’histoire, car évitable ».

En plus des erreurs d’appréciation des responsables de KSV, le confrère estime qu’ils « ont voulu tout révolutionner et ils ont fait n’importe quoi, en réussissant le tour de force de faire descendre le club, une année où la Ligue 1 était d’une faiblesse abyssale ».

Deux bémols à la remontée immédiate de l’ASSE en Ligue 1

Dans la foulée de la relégation en deuxième division, le président de l’AS Saint-Etienne avait indiqué que l’objectif du club est de retrouver immédiatement l’élite. Une ambition certes légitime, mais pour laquelle Bernard Lions est pessimiste. « Tout le monde pense qu’ils vont remonter tout de suite grâce à leur puissance financière… Mais je mets deux bémols », a-t-il glissé.

Selon ses explications, premièrement, « quand on descend, on ne sait jamais quand on remonte » et deuxièmement, « il y a un contexte économique de crise où les droits TV seront revus à la baisse ».

En conclusion, le journaliste du quotidien sportif a déclaré : « On va essayer d’être optimiste », avant de rappeler ensuite : « le seul club à être redescendu puis champion, c’est justement Saint-Etienne en 1963-1964 […], mais j’y crois peu ».

