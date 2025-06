Stade Rennais : Visite médicale en Italie pour ce joueur

Un indésirable du Stade Rennais trouve une porte de sortie pendant ce mercato estival. Le joueur s’est envolé pour l’Italie afin de passer sa visite médicale.

Mercato Stade Rennais : Un flop est en Italie

Ce n’est qu’une question d’heure et la nouvelle sera annoncée. Albert Grønbaek va bel et bien quitter définitivement le Stade Rennais cet été et rejoindre un nouveau club en Italie. Le milieu offensif danois a souffert en Bretagne dès son arrivée à Rennes lors du dernier mercato estival. Il a donc été envoyé en prêt à Southampton lors du dernier mercato hivernal.

Mais en Angleterre, les choses ne se sont pas passé comme prévu pour Albert Grønbæk. Il a aussi rencontré des difficultés et la relégation des Saints en Championship a compliqué sa situation. Le Danois a disputé 4 matches avec Southampton depuis janvier. Les Anglais ont décidé de ne pas lever l’option d’achat pour le recruter définitivement.

Mais un nouveau club s’est positionné et a décidé d’accueillir cet indésirable du Stade Rennais pour le relancer. Selon les informations de Foot Mercato, le Genoa a mis le paquet pour boucler le deal. Les dirigeants italiens ont entamé des discussions avec les Rennais et les deux formations ont trouvé un accord définitif.

Le Genao a lâché 10 millions d’euros pour boucler l’opération. Albert Grønbæk a pris le vol et est arrivé à Gênes ce lundi 23 juin 2025 pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec ce club italien. Si tout se passe bien, l’international danois va évoluer en Serie A la saison prochaine.