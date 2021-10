FC Metz Mercato : Officiel, un ex-défenseur de Monaco en renfort

Publié par ALEXIS le 08 octobre 2021 à 14:28

Parti de l’AS Monaco en novembre 2020, Jemerson de Jesus Nascimento revient en Ligue 1 et signe au FC Metz. Le défenseur central avait fait un retour dans son pays natal au Brésil, mais il était sans club depuis juillet 2021.

11 mois après son départ de l’AS Monaco, Jemerson est revenu en Ligue 1. Il a déposé ses valises au FC Metz ce vendredi 8 octobre. Selon le communiqué du club mosellan, il s’est engagé avec les Grenats jusqu’à la fin de la saison, soit le 30 juin 2022. « Le FC Metz compte un nouveau renfort ! Le club grenat est heureux d’accueillir dans ses rangs Jemerson de Jesus Nascimento. Libre de tout contrat après un passage dans son pays natal, Jemerson tentera d’apporter sa riche expérience en défense centrale à la formation mosellane, avec qui il est lié pour les neuf prochains mois », ont officialisé les Messins sur leur site internet.

L’imposant arrière (1,84 m pour 77 kg) avait signé à l’AS Monaco en janvier 2016 contre un montant de 11 M€, en provenance du Clube Atlético Mineiro (Brésil). Il a défendu les couleurs monégasques pendant 4 saisons et demie. Il avait ainsi été sacré champion de France à l’issue de la saison 2016-2017 avec son compatriote Fabinho et son binôme Kamil Glik (Polonais).

Le Brésilien débarque avec son expérience

Jemerson a disputé 153 apparitions sous le maillot de l’ASM, pour 4 buts marqués et 2 passes décisives délivrées. Devenu indésirable dans la Principauté, il avait rejoint les Corinthians de São Paulo dans son pays natal. Il y a joué 21 matchs (3 buts inscrits), la saison dernière. Pour le FC Metz, le Brésilien de 29 ans est un renfort de taille, grâce à son expérience du haut niveau. Il totalise en effet 109 matchs en Ligue 1 et a pris part à 22 matchs de Ligue des Champions, entre 2016 et 2020 avec le club du Rocher.