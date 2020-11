AS Monaco Mercato : Jemerson fait ses adieux à la Principauté

Publié le 06 novembre 2020 à 20:30

Le défenseur central Jemerson n’est plus joueur de l’AS Monaco. Le club de la Principauté a annoncé ce vendredi que le Brésilien allait s'engager incessamment avec un autre club.

AS Monaco : Jemerson résilie son contrat

Lié jusqu’en fin juin 2021 à l’AS Monaco, Jemerson n’attendra pas la fin de la saison avant de quitter la Principauté. Ce vendredi, l’écurie du Rocher a annoncé la libération du joueur de 28 ans de sa dernière année restante de contrat. Ainsi, les Monégasques perdent un défenseur expérimenté, aligné 153 fois depuis son arrivée en janvier 2016, en provenance de l’Atlético Mineiro (D1 du Brésil). Sur le plan européen, Jemerson a joué 22 matchs de Ligue des champions avec l’AS Monaco et a atteint la demi-finale en 2017. Concernant sa carrière internationale, le défenseur monégasque a été convoqué deux fois en sélection brésilienne.

Quelle nouvelle destination pour le Brésilien ?

Selon un communiqué de l’AS Monaco, Jemerson, qui a inscrit un total de 4 buts, va s’engager avec les Corinthians (D1 du Brésil). À noter que le défenseur central brésilien, champion de France en 2017, n’entrait plus dans les plans de Niko Kovac et qu’il ne participait plus à l’entraînement du groupe professionnel monégasque.













Par JOËL