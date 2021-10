OM : Retour des légendes, une ambiance de feu au Vélodrome !

Publié par Timothée Jean le 11 octobre 2021 à 15:35

UNICEF France organise un match de gala ce mercredi où des légendes de l’ OM feront leur retour sur la pelouse du Stade Vélodrome. Ancien joueur de l’ Olympique de Marseille, Fabrizio Ravanelli s’est exprimé sur cette rencontre.

OM : Ravanelli impatient de fouler à nouveau la pelouse du Vélodrome

Ce sera sans doute l'événement de la trêve internationale à Marseille. Ce mercredi 13 octobe à partir de 19h, le public du Stade Vélodrome pourra savourer une soirée de gala intitulée « le Match des Héros ». L’Unicef, la fondation Didier Drogba et l’OM s’associent pour cet événement, dont les fonds collectés permettront de promouvoir l'accès à l'éducation pour les enfants de Côte d'Ivoire.

Pour cette affiche, deux équipes, composées d'anciens joueurs de l’ OM et des personnalités de Marseille, s'affronteront sur le rectangle vert. Fabien Barthez, Habib Beye, Basile Boli, Van Buyten, Taye Taiwo, Samir Nasri, Robert Pirès, Jul, Djibril Cissé ou encore Didier Drogba seront de la partie. Fabrizio Ravanelli prendra également part à cet événement, il se dit impatient de fouler à nouveau la pelouse du Vélodrome. « C’est incroyable de revenir à 52 ans pour fouler la pelouse, dans ce nouveau stade », a déclaré l’ancien attaquant italien dans les colonnes de La Provence.

Fabrizio Ravanelli s’attend à un Vélodrome en feu

Fabrizio Ravanelli s’attend à une ambiance de folie dans l’enceinte du stade. « L'émotion sera très forte. Entre les supporters et la qualité du plateau, c'est un beau retour aux sources (…) Jouer en plus sous l'égide de l'UNICEF, c'est important », a-t-il ajouté. En revanche, le joueur de 52 ans « ne pense pas pouvoir jouer longtemps. J'ai été opéré du dos et j'ai constamment des douleurs, alors, un petit quart d'heure, ce sera le maximum pour moi, sinon, le lendemain, j'aurai du mal à marcher », a confié Fabrizio Ravanelli. Pour rappel, l’ancien buteur italien a porté le maillot de l'OM entre 1997 et 2000, pour un total de 64 apparitions et 28 buts.