OM Mercato : Confidences de Drogba sur son impossible retour

Publié par Ange A. le 10 octobre 2021 à 22:05

En marge du « match des Héros » qui se disputera à l’Orange Vélodrome mercredi, Didier Drogba s’est confié sur son retour dans l’antre marseillais. L’attaquant ivoirien assure avoir reçu une consigne stricte à son départ pour Chelsea.

Didier Drogba persona non grata au Vélodrome

Mercredi, les supporters de l’Olympique de Marseille pourront de nouveau voir quelques légendes du club à l’œuvre. Un match de charité, le « match des Héros », sera organisé par l’Unicef. Cette rencontre va réunir les anciens de l’ OM face à une équipe de l’organisme onusien constitué d’autres grands noms du football. Cette affiche marquera notamment le retour de Didier Drogba au Vélodrome. Avant ces retrouvailles avec le public marseillais, l’ancien buteur des Éléphants confie avoir été interdit par le passé de revenir dans l’antre marseillais. « Alors, pour tout dire, on m’avait demandé de ne plus revenir au stade », révèle-t-il dans un entretien accordé à La Provence.

Une interdiction et un retour manqué à l’ OM

Malgré cette consigne ferme, Didier Drogba avait tout de même effectuer son retour au Vélodrome. C’était en 2010 à l’occasion d’un match de Ligue des champions entre l’Olympique de Marseille et Chelsea. La même année, l’Ivoirien aurait même pu signer son retour à l’ OM lors du mercato estival. Un épisode sur lequel il est revenu dans un récent entretien accordé au Phocéen. « C’était une opportunité et malheureusement elle n’a pas été saisie. Après, les choses se sont enchaînées, c’est le football, c’est comme ça », indiquait l’ancien buteur olympien (2003-2004). Alors qu’il s’apprête de nouveau à fouler la pelouse du stade de Marseille, le nouveau consultant de Canal Plus ne cache pas son plaisir de retrouver d’anciens coéquipiers comme Fabien Barthez, Habib Beye ou encore Ricardo Carvalho. Il évoluera également aux côtés d’autres légendes du club comme Basile Boli, Fabrizio Ravanelli, ses « frères » Djibril Cissé et Mamadou Niang.