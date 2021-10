Lazio-OM : Felipe Anderson, son plan pour faire mal à Marseille

Publié par Timothée Jean le 20 octobre 2021 à 20:51

L’un des hommes forts de la Lazio Rome en ce début de saison, Felipe Anderson s’apprête à vivre sa première confrontation face à l’ OM en Ligue Europa. Le milieu offensif brésilien a adressé un premier avertissement aux Olympiens.

Lazio-OM : Felipe Anderson prévient déjà les Marseillais

La Lazio Rome a fait très forte impression, samedi dernier, lors du choc contre l’Inter Milan en championnat. Les hommes de Maurizio Sarri ont en effet livré une belle prestation offensive face aux Nerazzurri pour finalement s’imposer (3-1). Et si Ciro Immobile et Sergej Milinkovic-Savic ont été les deux éléments offensifs les plus en vue lors de cette rencontre, avec un but chacun, Felipe Anderson n’a pas été en reste.

Confirmant sa grande forme du moment, l’ailier gauche brésilien a en effet inscrit le second but de la Lazio Rome, confortant ainsi son bon début de saison sous les couleurs romaines. De retour chez la Louve après un prêt mitigé à West Ham, Felipe Anderson a déjà inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 10 rencontres, toutes compétitions confondues. L’attaquant polyvalent est devenu l’un des principaux atouts offensifs de la Lazio Rome cette saison et entend bien le démontrer ce jeudi face à l’ OM en Ligue Europa.

« Le match contre l’Olympique de Marseille sera difficile (…) Mais je suis toujours prêt à de donner le meilleur de moi-même. Contre le Lokomotiv Moscou j'ai bien joué, mais j'ai raté quelques occasions. Je veux être plus performant aussi en Europe et continuer à faire de mon mieux », a-t-il confié en conférence de presse à la vielle du match contre l’ OM.

Felipe Anderson a un plan pour battre Marseille

Mais avant ce choc européen, Felipe Anderson reste vigilant, car : « les Marseillais se débrouillent bien en championnat ». Le Brésilien se méfie des hommes de Jorge Sampaoli. « On sait que le football est fait d'intensité, ils sont forts physiquement et techniquement », a-t-il reconnu. Mais Felipe Anderson reste tout de même confiant concernant l’issue de cette rencontre. Il a d’ailleurs donné un aperçu de son plan pour battre l’OM à domicile. « Il faut être concentré et ne pas se tromper d'approche », a-t-il préconisé. Reste à savoir si cela sera suffisant pour s’imposer face aux Marseillais. Rendez-vous est pris ce jeudi à partir de 18h 45 au stade Olimpico.