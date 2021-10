PSG Mercato : Nouvelle révélation fracassante sur Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 20 octobre 2021 à 21:21

Homme fort de ce début de saison, Kylian Mbappé demeure la principale priorité du PSG pour les prochaines périodes de recrutement. Annoncé au Real Madrid l’été prochain, l’attaquant tricolore est encore loin d’avoir tranché pour son avenir. Grosse surprise à l’horizon ?

Mbappé ne ferme pas la porte à une prolongation au PSG

Dans une interview accordée au quotidien L’Équipe début octobre, Kylian Mbappé a ouvertement laissé entrevoir une petite lueur d’espoir quant à une prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain, avec le Paris Saint-Germain. « C’est acté, donc, vous allez partir... Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l'aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer », avait répondu l’international français de 22 ans. Un message qui est arrivé 5 sur 5 dans les oreilles des dirigeants du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo notamment.

Vers un consensus pour la prolongation de Kylian Mbappé ?

En effet, le journaliste Abdellah Boulma a lâché une bombe ce mercredi sur l’avenir de Kylian Mbappé. Sur son compte Twitter, le rédacteur en chef de Cahiers de l’Afrique révèle que « Leonardo en contact constant avec le clan Mbappé. Objectif : le persuader de prolonger avec garantie d’un rôle central dans le projet. Un désaccord lié à la durée de contrat peut devenir un consensus, comme une prolongation puis départ dans un an. Real en pôle, Klopp à l’affût. »

Le reporter sportif explique que les prestations de haute volée plaident en faveur de Kylian Mbappé qui compte aller au bout de son contrat. « Un mince espoir subsiste encore du côté de la direction du PSG pour une prolongation de courte durée écartant l’hypothèse d’un départ libre en juin prochain », précise Abdellah Boulma. En cas d’accord, le Paris Saint-Germain aura réussi un très gros coup après son mercato estival ronflant.