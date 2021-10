Real Mercato : Avant Mbappé, Madrid se lance sur un crack !

Publié par Thomas le 26 octobre 2021 à 16:03

Après son échec cuisant l’été dernier sur le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid compte cette fois-ci se montrer plus ferme lors du prochain mercato, en se positionnant sur les plus grandes promesses du football mondial. Avant la star du PSG, Florentino Pérez voudrait enrôler un crack espagnol, qui commence grandement à faire parler de lui.

Real Mercato : Madrid en feu pour Yeremi Pino !

Son nom ne vous dit peut-être rien en France, et pourtant, Yeremi Pino s’est converti ces derniers mois en l’un des plus grands espoirs du football espagnol. À tout juste 19 ans, le joueur de Villarreal affole les plus gros clubs de Liga, qui mènent une lutte secrète pour l’enrôler. Auteur de 9 buts depuis ses débuts avec le Sous-marin Jaune, l’attaquant espagnol connaît un début de saison 2021 en fanfare, avec déjà deux caps avec la Roja sous les ordres de Luis Henrique.

Sa fulgurante évolution n’a pas échappé au Real Madrid, qui se positionnerait désormais pour le récupérer en 2022. Comme l’affirme le journaliste Eduardo Inda, dans l’émission El Chiringuito, Madrid supervise le crack espagnol et compte sur sa clause libératoire peu élevée pour parvenir à ses fins. "Le Real peut payer la clause libératoire d’un joueur de Villarreal, en la personne de Yeremi Pino. Le gamin est plutôt d’accord (avec le Real). Sa clause est vraiment accessible pour le football moderne. On parle de 30 millions d’euros", a déclaré le journaliste en début de semaine.

Si Villarreal travaille également pour prolonger son jeune prodige, le club de la région de Valence ne se ferme pas aux négociations comme l’affirme le site Fichajes.com. Le président du club, Fernando Roig a récemment déclaré qu’il ne s'opposait pas à une vente si elle était bénéfique pour les deux parties.

Le Real sur un gros coup avant Mbappé ?

Si l’intérêt du Real pour Yeremi Pino est réel, il ne fait qu’éclipser le vrai objectif des Merengues, celui d’attirer l’attaquant parisien Kylian Mbappé à Madrid. Le club n’a toujours pas digéré son échec l’été dernier, où le PSG avait pris la décision de bloquer son joueur. Mbappé a clairement insisté sur son envie de rallier la Maison Blanche la saison prochaine, mais pourrait cependant voir ses représentants convenir d’une prolongation d’un an chez les Rouge et Bleu pour ne pas partir gratuitement en juin prochain.