OM Mercato : Une recrue estivale livre un indice sur son avenir !

Publié par Timothée Jean le 19 novembre 2021 à 13:21

Transféré définitivement à l’ OM lors du dernier mercato estival, Pol Lirola se voit évoluer sous les couleurs phocéennes pour un moment.

OM Mercato : Lirola adresse un message à Sampaoli

Il est de retour à l’ Olympique de Marseille ! Prêté la saison dernière par la Fiorentina, Pol Lirola a définitivement rejoint l’ OM contre un chèque d’environ 13 millions d’euros. Au sein du football offensif imposé par Jorge Sampaoli, dans un rôle hybride - repositionné au milieu de terrain et parfois sur les ailes -, l’international espagnol peine à retrouver son meilleur niveau de jeu sous les couleurs phocéennes. Cependant, ce repositionnement n’inquiète pas vraiment le principal concerné.

Baladé de poste en poste, Pol Lirola reste « serein ». Il est déterminé à s’adapter à la méthode Sampaoli afin de répondre favorablement aux attentes placées en lui, quelle que soit la position retenue. « La saison passée, je jouais à mon poste, en piston ou latéral droit, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais je reste serein. Le Mister (Jorge Sampaol, ndlr) peut m'aligner n'importe où, je ferais de mon mieux », a-t-il promis dans des propos rapportés par La Provence.

Pol Lirola veut briller sur le long terme à Marseille

De retour à l’Olympique de Marseille, Pol Lirola, passé par le centre de formation de la Juventus, est heureux d’avoir été adopté par le « peuple marseillais ». Le joueur de 24 ans s'éclate dans la cité phocéenne et veut briller sur le long terme chez les Phocéens. Il a avoué qu’évoluer sous les couleurs de l' OM lui procure le plus grand bien et tentera d’être aussi performant à Marseille pour continuer à être un pion essentiel du dispositif Sampaoli. « L’important c’est que je sois installé et que je sois là pour plusieurs années. Je reste serein, tout va aller de mieux en mieux », a-t-il assuré. L’Espagnol se montre donc rassurant pour son avenir à l'Olympoque de Marseille.