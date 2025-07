ASSE Merato : Les priorités de Saint-Etienne connues

Après cinq signatures bouclées cet été, l’ASSE attend encore des renforts. Et la priorité de la suite du mercato stéphanois est clairement en défense latérale et en attaque.

Mercato : 8 départs actés, 3 joueurs poussés vers la sortie

En pleine reconstruction de l’équipe de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures (KSV) cherche de nouveaux joueurs en renfort. Du fait de la relégation en Ligue 2, le club stéphanois a laissé partir plusieurs joueurs de l’équipe de la saison dernière. Outre Pierre Cornud, transféré au Maccabi, Haïfa, les dirigeants du groupe canadien ont libéré Ibrahim Sissoko de sa dernière année de contrat. Ils ont aussi laissé partir six joueurs en fin de contrat.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Recrutement, KSV passe la vitesse supérieure

À voir Grosse alerte à l’OM : L’arrivée d’Igor Paixao compromise

Yunis Abdelhamid, Ibrahima Wadji, Anthony Briançon, Louis Mouton, Boubacar Fall et Léo Pétrot sont partis libres. La porte de sortie reste ouverte pour d’autres joueurs comme Yvann Maçon, Dylan Batubinka ou encore Lamine Fomba.

Pour combler tous ces départs, l’AS Saint-Etienne a recruté trois nouveaux joueurs pour l’instant, outre Irvin Cardona et Maxime Bernauer. Ce sont : Mahmoud Jaber (milieu de terrain), Lassana Traoré (arrière gauche) et Chico Lamba (défenseur central). Eirik Horneland attend encore des recrues comme il l’a confié après le match amical contre l’ES Troyes. « Je pense que le propriétaire et la direction travaillent dur pour remplir les exigences du mercato », a-t-il assuré.

ASSE : Un avant-centre et un arrière latéral gauche attendus en priorité

Le coach de l’ASSE espère avoir les recrues à disposition le plus tôt possible, afin de poursuivre la préparation avec plus de sérénité et d’aborder le début du championnat (le 8 août) avec certitude. « On verra s’ils arrivent à valider des dossiers avant le stage à Aix-les-Bains (du 16 au 25 juillet). Je l’espère en tout cas », a-t-il déclaré ensuite.

Lisez aussi : ASSE : Horneland coche un nom en renfort en attaque

À voir Mercato PSG : Le Benfica ouvre la porte pour Antonio Silva !

Le technicien norvégien attend un attaquant de pointe pour remplacer Wadji et Sissoko. À gauche de la défense, le départ de Cornud et Pétrot a laissé un vide sur ce côté. Le jeune Traoré, arrivé du Diambars FC du Sénégal, n’a aucune expérience du haut niveau.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Une recrue confirme déjà les attentes

Pour l’instant, Eirik Horneland, qui espérait la prolongation du contrat de Léo Pétrot, est contraint de faire appel à Maedine Makhloufi (20 ans), jeune joueur de la réserve. Un arrière latéral gauche et un avant-centre sont donc les priorités de l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, qui attend par ailleurs le retour de Pierre Ekwah (milieu défensif).