Mercato PSG : Le Benfica ouvre la porte pour Antonio Silva !

Cité parmi les cibles du PSG durant ce mercato estival, Antonio Silva pourrait quitter les rangs du Benfica Lisbonne durant ce mercato estival. Une occasion en or pour Luis Campos, en quête d’un défenseur central pour le club de la capitale française.

Mercato PSG : Antonio Silva disponible cet été ?

Outre Ilya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain pourrait se laisser aller et recruter un second défenseur central prometteur si Lucas Beraldo venait effectivement à plier bagage durant ce mercato estival. Et un profil plaît énormément à Luis Campos : la pépite du Benfica Lisbonne, Antonio Silva.

Considéré comme l’un les joueurs les plus prometteurs à son poste, le défenseur de 21 ans est courtisé par les plus grands clubs européens. Après avoir repoussé de nombreuses offres pour Antonio Silva, le club portugais serait désormais disposé à discuter d’un transfert en cas d’offre intéressante. À en croire A Bola, Luis Campos surveille ce dossier depuis de longs mois et pourrait donc passer à l’action pour le recruter cet été.

À voir FC Nantes : Luis Castro tranche pour Nathan Zézé !

Lisez aussi : Mercato PSG : António Silva snobe le Paris SG !

Droitier, solide dans les duels, intelligent dans l’anticipation et à l’aise balle au pied, le natif de Viseu coche toutes les cases pour renforcer l’arrière-garde du PSG. En quête d’un défenseur central fiable et compatible avec sa philosophie de jeu, Luis Enrique aurait validé le profil de Silva. Surtout que la direction de la formation lisboète ne serait pas particulièrement gourmande dans cette affaire.

Le Benfica réclame entre 40 et 50M€ pour Antonio Silva

À deux ans de la fin de son contrat, Antonio Silva pourrait quitter son club formateur pour rejoindre un grand d’Europe cet été. Outre le PSG, la Juventus Turin, Manchester United, l’AC Milan, Chelsea et l’Atlético Madrid étant également sur les traces du compatriote de Cristiano Ronaldo.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG déjà fixé sur le tarif pour Antonio Silva

À voir OL Mercato : Une fenêtre se ferme pour un défenseur de Lyon

Il y a six mois, la Juve s’était heurtée à un refus sec du Benfica pour un prêt payant de 5 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 30 millions d’euros. Mais selon A Boca, Antonio Silva pourrait finalement changer d’air cet été si l’un de ses prétendants accepte de signer un chèque d’un montant compris entre 40 et 50 millions d’euros. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain ira jusqu’au bout sur cette piste.