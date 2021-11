LOSC-RB Salzbourg : Ligue des champions, coup dur après la victoire

Publié par ALEXIS le 24 novembre 2021 à 12:35

Le LOSC a pris la tête du groupe G en Ligue des champions, mais a perdu deux joueurs clés pour le dernier match décisif à Wolfsburg.

Le LOSC a un pied en 8e de finale

Grâce à sa victoire face au RB Salzbourg (1-0), le LOSC est le nouveau leader de son groupe et a ainsi fait un grand pas vers les 8e de finale de la Champions League. Le champion de Ligue 1 est passé devant le club autrichien avec un point de plus, en attendant la dernière journée décisive le 8 décembre (21h). « Pour être là où on est, premiers du groupe, c’est parce qu’on a fait beaucoup d’efforts. […] Mais il faudra encore une grosse bagarre à Wolfsburg », a déclaré Jocelyn Gourvennec, très content de son équipe pour le coup parfait réussi contre Salzbourg (7 points).

Pour son dernier match capital de la phase de poule, Lille OSC (8 points) affrontera le VfL Wolfsbourg (5 points) en Allemagne, le 8 décembre (21h). L’équipe nordiste a besoin d’un petit point pour se qualifier. Mais pour finir premier de la poule, il faudra impérativement une victoire des Dogues face aux Loups.

Xeka et Jonathan Bamba suspendu contre Wolfsbourg

Cependant, Jocelyn Gourvennec sera privé de deux joueurs de son onze de départ pour ce dernier match. Avertis lors du match de mardi soir contre les Autrichiens, Xeka et Jonathan Bamba sont suspendus pour la confrontation avec les Allemands. Le premier a pris un carton jaune pour ''une faute'' et le deuxième pour ''perte de temps'' dans les derniers instants du match. Un vrai coup dur pour le coach du LOSC qui va devoir trouver une solution pour remplacer le milieu de terrain et l’ailier gauche dans son équipe type. Xeka et Bamba ont disputé respectivement 5 et 4 matchs lors des 5 journées de Ligue des champions.