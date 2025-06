Mercato OL : Le compte à rebours démarre pour Textor et Lyon

L’OL est certes sur des pistes pour se renforcer cet été, mais ne peut pas recruter avant son audition à la DNCG. Toutefois, le compte à rebours démarre pour le club rhodanien ce lundi, date de l’ouverture officielle du mercato estival.

Mercato : L’OL suspendu au rendez-vous à la DNCG et à la décision de l’instance

L’OL a réussi une vente importante en transférant Rayan Cherki à Manchester City. Le club rhodanien a fait une entrée financière de 42,5 M€ bonus inclus. Ce qui est une bonne opération pour John Textor avant son audition à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Le rendez-vous crucial pour le mercato de l’Olympique Lyonnais est fixé au 24 juin, soit dans huit jours.

Ce n’est qu’après le réexamen de la situation du club sur la saison dernière et la présentation du budget de l’exercice 2025-2026 que le gendarme financier de la Ligue de football professionnel (LFP) va rendre sa décision. Il pourrait reconduire l’interdiction de recrutement imposée à l’OL depuis novembre 2024 ou la lever.

John Textor reste donc suspendu à cette audience décisive pour la survie de son club, alors que le mercato d’été est ouvert officiellement ce lundi 16 juin, jusqu’au 1er septembre 2025.

La direction des Gones se contente pour l’instant de cocher des noms par anticipation. Ainsi, son intérêt pour Matt Turner (gardien de but) et Danilo (milieu de terrain) de Nottingham Forest a été révélé.

L’Olympique Lyonnais cherche en plus un avant-centre pour compenser le départ de son buteur et capitaine Alexandre Lacazette. Il doit également trouver les remplaçants de Rayan Cherki et Thiago Almada retourné à Botafogo à l’issue de son prêt de six mois.